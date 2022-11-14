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即市新聞

14/11/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》望快提供國指與科指的期貨市場佔有率數據

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
中性和向淡。每個星期第一個交易日港股現貨市場開市前，港交所（００３８８）都會於網站內
公布上周收市時的恒指期貨市場佔有率數據，讓投資者得悉首１０名交易所參與者未平長倉與短
倉的合約張數、長短倉成交量、長倉成交量與短倉成交量。有了這些數據，我們可計算好淡大戶
淨未平長倉╱短倉數量，從而推算未來一周的開局情況，而筆者注重的為首３名、首５名與首
１０名好淡大戶的角力結果。
　　希望港交所盡快一併提供國指期貨與科指期貨的同類資料，提供更大的市場透明度。港交所
網站內只提供最近兩周的相關數據，但筆者為讀者朋友提供的，為最近２０周的相關數據，有興
趣獲得完整資料者，請即申請成為筆者的ＷｈａｔｓＡｐｐ（＋８５２　６６２１９７２８）會
員；費用全免，惟先到先得。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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