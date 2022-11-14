《運籌帷幄－梁業豪》望快提供國指與科指的期貨市場佔有率數據

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

中性和向淡。每個星期第一個交易日港股現貨市場開市前，港交所（００３８８）都會於網站內

公布上周收市時的恒指期貨市場佔有率數據，讓投資者得悉首１０名交易所參與者未平長倉與短

倉的合約張數、長短倉成交量、長倉成交量與短倉成交量。有了這些數據，我們可計算好淡大戶

淨未平長倉╱短倉數量，從而推算未來一周的開局情況，而筆者注重的為首３名、首５名與首

１０名好淡大戶的角力結果。

希望港交所盡快一併提供國指期貨與科指期貨的同類資料，提供更大的市場透明度。港交所

網站內只提供最近兩周的相關數據，但筆者為讀者朋友提供的，為最近２０周的相關數據，有興

趣獲得完整資料者，請即申請成為筆者的ＷｈａｔｓＡｐｐ（＋８５２ ６６２１９７２８）會

員；費用全免，惟先到先得。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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