  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/11/2022 08:00

《一周攻略－周進略》好消息接踵而來，投資者情緒改善

　　《一周攻略》才說恒指突破，短期反攻，並以之前開始突破時的參考位１６１６１，作為下
一次止蝕的風險管理參考。結果，沒有太大期望下，反而有特別驚喜。
　
＊選後未抵消升幅，投資者士氣保存＊
　
　　驚喜來自消息面。固然，上周開局時，已經是憧憬美國中期選舉共和黨大獲全勝，結果地圖
上沒有全美山河一片紅，有點反高潮，令選前幾天的股市大漲，看來有點炒得過了份。
　　然而，即使這樣，不足以打擊投資者的士氣，幾天累積的升幅，可沒有一下子消耗掉，略為
回吐一天半天，又有新消息送至。
　
＊通脹低於外界預期，下月議息料加半厘＊
　
　　今次是更大的喜訊，皆因美國通脹數據，意外地比外界預期為低，而且不是低一點，而是低
頗多。如此一來，自然讓大家興奮莫名，風險資產價格馬上炒上，沒有避險可言，除了少數例外
，例如本身出事的加密貨幣虛擬資產等。
　　投資者的解讀是，通脹有望已經見頂回落，趨勢一旦形成，可以給予美聯儲足夠理據，在
１２月份議息時，網開一面，不要再堅持加息７５點子，反而在近日連番有美聯儲官員發言，支
持可能５０點子亦足夠抗通脹云云，如此形勢，利率期貨等押注的結果，主流意見已經是由７５
點子轉至５０點子。
　
＊通脹佳音不常有，股匯債商品大漲＊
　
　　平心而論，單一次的通脹數據，其實不應太寄予厚望，從數據上，疫情後的世界，再加上多
年前量寬累積疊加起來的後遺症，所有數據的波幅都比正常大，單憑一次半次的數據去解讀，未
免武斷，但反過來，這種心態亦反映了，投資者已經等了很久，終於有通脹方面的好消息。
　　這種好消息的震撼程度，反映在風險資產價格的漲幅，股匯債商品皆有反應，不是偶然。
　
＊直以指數入手，進銳退速便捷＊
　
　　及至周末之前，縱然加密貨幣危機繼續發酵，但無礙整體市場繼續憧憬，尤其來自國際形勢
方面，也有好消息，正所謂一浪接一浪。中美元首短期內將會面，可以說是重中之重，畢竟全球
政經形勢，以此為代表，絕不誇張。
　　如此一來，相信恒拍１６１６１短期內是不用觸及的，反而可以逐步上移，本周開始，乾脆
以各種指數入手，比選股更便捷一點，亦合乎國際機構投資者的進銳退速心態。
　
《經濟通通訊社特約分析師　周進略》（本欄逢周一刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話11/11/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》下周派季績兼具「雙11」概念　京東物流跟炒一轉
人氣文章中國故事11/11/2022
《神州經脈》精準防疫落地　中美元首確認會晤　人幣漲幅創匯改大
人氣文章財經熱話11/11/2022
好消息湧至恒指重上萬七　京東飆成半　科技股爆升後點部署？
人氣文章財經熱話11/11/2022
【下周部署】憧憬「習拜會」後中美關係紓緩 航運股可重新部署
人氣文章生財有道11/11/2022
【高息定存】3家銀行定期穩袋5厘或以上　東亞新客戶4.9厘
人氣文章市場動向11/11/2022
第二屆亞洲醫療健康高峰論壇隆重開幕 海通國際助力探索醫療健康產業的前景與商機
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金