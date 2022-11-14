《一周攻略－周進略》好消息接踵而來，投資者情緒改善

《一周攻略》才說恒指突破，短期反攻，並以之前開始突破時的參考位１６１６１，作為下

一次止蝕的風險管理參考。結果，沒有太大期望下，反而有特別驚喜。



＊選後未抵消升幅，投資者士氣保存＊



驚喜來自消息面。固然，上周開局時，已經是憧憬美國中期選舉共和黨大獲全勝，結果地圖

上沒有全美山河一片紅，有點反高潮，令選前幾天的股市大漲，看來有點炒得過了份。

然而，即使這樣，不足以打擊投資者的士氣，幾天累積的升幅，可沒有一下子消耗掉，略為

回吐一天半天，又有新消息送至。



＊通脹低於外界預期，下月議息料加半厘＊



今次是更大的喜訊，皆因美國通脹數據，意外地比外界預期為低，而且不是低一點，而是低

頗多。如此一來，自然讓大家興奮莫名，風險資產價格馬上炒上，沒有避險可言，除了少數例外

，例如本身出事的加密貨幣虛擬資產等。

投資者的解讀是，通脹有望已經見頂回落，趨勢一旦形成，可以給予美聯儲足夠理據，在

１２月份議息時，網開一面，不要再堅持加息７５點子，反而在近日連番有美聯儲官員發言，支

持可能５０點子亦足夠抗通脹云云，如此形勢，利率期貨等押注的結果，主流意見已經是由７５

點子轉至５０點子。



＊通脹佳音不常有，股匯債商品大漲＊



平心而論，單一次的通脹數據，其實不應太寄予厚望，從數據上，疫情後的世界，再加上多

年前量寬累積疊加起來的後遺症，所有數據的波幅都比正常大，單憑一次半次的數據去解讀，未

免武斷，但反過來，這種心態亦反映了，投資者已經等了很久，終於有通脹方面的好消息。

這種好消息的震撼程度，反映在風險資產價格的漲幅，股匯債商品皆有反應，不是偶然。



＊直以指數入手，進銳退速便捷＊



及至周末之前，縱然加密貨幣危機繼續發酵，但無礙整體市場繼續憧憬，尤其來自國際形勢

方面，也有好消息，正所謂一浪接一浪。中美元首短期內將會面，可以說是重中之重，畢竟全球

政經形勢，以此為代表，絕不誇張。

如此一來，相信恒拍１６１６１短期內是不用觸及的，反而可以逐步上移，本周開始，乾脆

以各種指數入手，比選股更便捷一點，亦合乎國際機構投資者的進銳退速心態。



《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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