《套期保值－蕭猷華》內地優化防疫政策，恒指可持續反彈

《套期保值》恒生指數上周五（１１日）急升１２４４點，收報１７３２５點。美國１０月

消費物價指數增幅放緩，１０月升７﹒７％，較９月的８﹒２％下降，市場憧憬美聯儲加息步伐

放慢；另一方面，內地調整入境檢疫措施至５天集中隔離和３天居家隔離，人民幣急升，帶動中

港股市顯著反彈。



今年以來，港股成為全球股市表現最差的其中一個市場，主要是美國加息和內地動態清零政

策，現在兩大負面因素緩和，港股有機會趁美國通脹回落，加上內地放寬入境防疫政策，有利恒

指進一步反彈。



筆者早前在本欄指出，內地不會退出動態清零政策，但逐步放寬檢疫措施是大方向，上周五

國務院頒布二十倏措施，進一步優化疫情防控工作，包括實施「５＋３」之外，另外，不再判定

密切接觸者的密切接觸者，和取消入境航班熔斷機制，登機前４８小時內兩次核酸陰性證明改為

一次。與此同時，加快制定推進疫苗接種方案，提高疫苗加強劑接種覆蓋率，加快治療新冠藥物

儲備，滿足患者用藥需求，尤其高風險人士和老年患者，此外，地方黨委和政府要嚴格執行國家

統一防疫政策，嚴禁隨意封校、停工停課停產，不得未經批准阻斷交通，做好優化調整防疫措施

，確保疫情風險可控。



市場歡迎內地優化檢疫措施，人民幣、Ａ股大升，預期內地提升接種疫苗覆蓋率後，明年可

望再逐步放寬防疫政策，市場焦點將會轉向經濟恢復，料內地股市進入反彈行情。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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