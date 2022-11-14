《專家之言－葉尚志》港股出現新一輪突破，延續大漲小回發展

《專家之言》１１月１１日，港股短暫回整過後再次放量大漲，仍在延續我們指出的大漲小

回格局發展，對後市可以繼續保持正面態度。恒指大漲了有逾１２００點，進入到估計中的

１７０００至１８０００點區域，行情發展仍在預期範圍內並且在逐步兌現，而大市成交量亦見

配合增加至逾１８００億元，顯示資金有繼續跑步進場的情況，在賺錢效應開始浮現加大的情況

下，加上年底前基金有盡努力多爭取回報表現的傾向，都是在盤面上以及資金面上，可以繼續加

強港股推動力的誘發因素。另一方面，正如我們近日不斷指出，美聯儲加息步伐有望先放緩，以

及市場繼續燃起對內地疫情逐步受控後的開放憧憬，將會是現時繼續推升港股的兩大主要消息因

素。目前，美國最新公布的１０月ＣＰＩ通脹數據有回落勢頭，而內地新冠防疫措施有重大調整

，適度開放，相信情況也是可以分別對前述的兩大推升港股因素帶來進一步的強化和發酵，可以

繼續關注跟進。



＊守穩１６３００點可反覆試高，關注習近平拜登會面＊



港股伸展了大漲小回的行情，並且以接近全日最高位１７３６８點來收盤，而在做出了新一

輪突破後，恒指現時的支持區也可以從我們早前指出的１５３００至１５８００點上移到

１６３００至１６５００點，守穩其上，總體反覆向好試高走勢將可望保持，而習近平主席跟拜

登在Ｇ２０會議前的會面，相信也是市場焦點，可以多加關注。指數股再現普漲，其中內房股的

彈升加速，碧桂園（０２００７）和龍湖集團（００９６０）分別再漲了有３４﹒９４％和

２９﹒０７％，站在恒指成分股最大漲幅榜的前兩名，支持民營房企發債的計劃加速落地，估計

是刺激推動的消息因素。

恒指收盤報１７３２６點，上升１２４５點或７﹒７４％。國指收盤報５８６７點，上升

４５０點或８﹒３１％。恒生科指收盤報３４９２點，上升３１９點或１０﹒０５％。另外，港

股主板成交量增加至１８２５億多元，而沽空金額有２５８億元，沽空比例１４﹒１３％，未見

在市況進一步彈高後而明顯增加。至於升跌股數比例是１３８４：３５１，日內漲幅超過２０％

的股票有４８隻，而日內跌幅超過１０％的股票有３８隻。港股通又再錄得淨流出，在周五

（１１日）錄得有接近１１億元的淨流出。《第一上海首席策略師 葉尚志》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

