《盤後部署》恒指升幅收窄，未能重上萬八關；碧桂園４元料現阻力

《經濟通通訊社１４日專訊》港股上周大升１１６４點，今周第一個交易日延續升勢。恒指

高開６７３點，報１７９９９，開市初段曾重上１８０００關，惟後來未能擴大升幅。半日升

５０５點，報１７８３１。午後部分科技股由升轉跌，恒指升幅逐步收窄，最終仍未能收復

１８０００關。

恒指今日收報１７６１９，升２９４點或升１﹒７０％，主板成交２０４９﹒０８億元。國

企指數收報５９７９，升１１２點或升１﹒９２％。恒生科技指數收報３５５４，升６２點或升

１﹒８０％。

內地股市方面，上證綜合指數收報３０８３，跌３點或跌０﹒１３％，成交４５４５﹒４７

億元人民幣；深證成份指數收報１１１１３，跌２６點或跌０﹒２４％，成交２７９６﹒８８億

元人民幣。



＊碧桂園現價不宜高追＊



據《上海證券報》記者從地方監管人士和金融機構處獲悉，人民銀行、銀保監印發《關於做

好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》，提出１６項具體措施，消息刺激內房股

今日大漲。

碧桂園（０２００７）為全日表現最佳藍籌，高開１４﹒７３％，報２﹒５７元，收市升

４５﹒５４％，報３﹒２６元，該股成交約１６﹒１３億股，涉資５０﹒３５億元，盤中高見

３﹒４８元，最低見２﹒５７元；碧桂園服務（０６０９８）升２６﹒７１％，報１６﹒７元；

龍湖（００９６０）升１６﹒４８％，報２１﹒２元；潤地（０１１０９）升１１﹒８％，報

３４﹒１元；中海外（００６８８）則升８﹒９７％，收報２０﹒０５元。

今次有傳人民銀行及銀保監推出措施救樓市，讓市場憧憬房企危機有望得到解決。然而，今

次措施可作短期緩衝，實際成效仍要視乎推出措施後的銷售情況，相關措施又未能有效解決房企

境外債債務累累的問題。更何況，內房股已非第一次因中央扶持政策而單日大升，年內跌得較多

的碧桂園、旭輝（００８８４）等民企內房的反彈都較顯著。始終內房股的基本面未完全改善，

今次很大程度只是炒消息而已。

部署上，以碧桂園為例，股價由１１月１日低位１元開始上升，今日最高曾升至３﹒４８元

，累計升逾２倍。今日的９日ＲＳＩ已推高至９１，反映股價升出嚴重超買區，接下來的一至兩

個交易日會有回調風險，持貨者現階段可先減倉鎖定利潤。未持貨者不建議現時高追，因為股價

年內曾於４元水平數度有支持，惟在７月中旬開始失守此支持位，意味４元水平會成為新的反彈

阻力，現價買入的值博率不大。



＊比亞迪短期料區間上落＊



比亞迪（０１２１１）今日逆市下跌，收市跌１﹒５％，報１９０﹒５元，該股成交約

１１３４萬股，涉資２１﹒９５億元，盤中高見２０１元，最低見１８９﹒７元。公司遭巴菲特

於上周二（８日）再出售５７８﹒２５萬股Ｈ股的不利消息拖累，即使第３００萬輛新能源汽車

將於周三（１６日）下線，但仍無助股價上升。

在日線圖上，比亞迪今日雖然守在１０天線及２０天線上，但在５０天線隨即出現阻力，仍

未擺脫自９月形成的橫行區，估計短期仍維持區間上落。無貨者可待股價回至１８０元開始吸納

，目標２００元，收市跌穿１６５元則止蝕。（ｅｒ）

