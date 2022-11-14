《台股攻略－黃振宇》利好政策陸續登場，台股創近兩個月新高

《台股攻略》中國放鬆清零政策規定，釋出支持金融政策，帶動台股今日（１４日）走強，
基建、原物料及塑化相關股同步上揚，加權指數一度站上１４２００ 點關口，電子受普遍靠穩
，指數創近兩個月新高，最終收１４１７５點，升１６７點，成交金額為新台幣２７４０億元，
三大法人合計淨買入新台幣３２９﹒６８億元。
中國人行與銀保監會發布支持建商「金融１６ 條」，為今年來最大房市支持政策，帶動水
泥及鋼鐵等概念股走強。水泥股的台泥升６﹒２％，亞泥升近４％，信大升近３％。鋼鐵的第一
銅及中鴻同步漲停，大成鋼及新光鋼均升超過３％。塑化的聯成升６﹒１％，和益升４﹒１％，
東聯漲２﹒９％，台聚升１﹒９％，台塑、南亞及台塑化均升超過１％。電子權值股方面，台積
電收新台幣４４５元，升０﹒８％；聯電收４４﹒９元，升２﹒１％；鴻海、台達電、日月光投
控、瑞昱、廣達及友達等均升０﹒７％至３﹒６％；聯發科、國巨及華碩則逆市下挫，均跌
０﹒４％至１﹒４％。大價股的祥碩漲停，亞德客－ＫＹ升５﹒５％，譜瑞－ＫＹ升４％，信驊
升近４％，緯穎升３﹒４％，力旺升１﹒４％。此外，製鞋廠公布第三季業績，寶成擺脫越南疫
情陰霾，前三季累計達新台幣５﹒２３ 元創新高，其股價隨即漲停，志強 － ＫＹ亦同步漲
停，鈺齊－ＫＹ升５﹒７％，豐泰升２％。
隨著美國公布１０月ＣＰＩ通脹數據回落，加上中國推出利好政策，令市場投資氣氛回暖，
多隻股份從低位回升，若資金能持續回籠，對於台股就有較強支撐。惟美國總統拜登與中國國家
主席習近平將於今日首次進行面對面雙邊會談，會議將圍繞台海安全、俄烏戰爭及人權等議題，
預料再為大市帶來波動，建議投資宜趁高減持，趁回調再分注吸納，以減低投資風險。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管黃振宇》
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看