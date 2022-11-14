《台股攻略－黃振宇》利好政策陸續登場，台股創近兩個月新高

《台股攻略》中國放鬆清零政策規定，釋出支持金融政策，帶動台股今日（１４日）走強，

基建、原物料及塑化相關股同步上揚，加權指數一度站上１４２００ 點關口，電子受普遍靠穩

，指數創近兩個月新高，最終收１４１７５點，升１６７點，成交金額為新台幣２７４０億元，

三大法人合計淨買入新台幣３２９﹒６８億元。

中國人行與銀保監會發布支持建商「金融１６ 條」，為今年來最大房市支持政策，帶動水

泥及鋼鐵等概念股走強。水泥股的台泥升６﹒２％，亞泥升近４％，信大升近３％。鋼鐵的第一

銅及中鴻同步漲停，大成鋼及新光鋼均升超過３％。塑化的聯成升６﹒１％，和益升４﹒１％，

東聯漲２﹒９％，台聚升１﹒９％，台塑、南亞及台塑化均升超過１％。電子權值股方面，台積

電收新台幣４４５元，升０﹒８％；聯電收４４﹒９元，升２﹒１％；鴻海、台達電、日月光投

控、瑞昱、廣達及友達等均升０﹒７％至３﹒６％；聯發科、國巨及華碩則逆市下挫，均跌

０﹒４％至１﹒４％。大價股的祥碩漲停，亞德客－ＫＹ升５﹒５％，譜瑞－ＫＹ升４％，信驊

升近４％，緯穎升３﹒４％，力旺升１﹒４％。此外，製鞋廠公布第三季業績，寶成擺脫越南疫

情陰霾，前三季累計達新台幣５﹒２３ 元創新高，其股價隨即漲停，志強 － ＫＹ亦同步漲

停，鈺齊－ＫＹ升５﹒７％，豐泰升２％。

隨著美國公布１０月ＣＰＩ通脹數據回落，加上中國推出利好政策，令市場投資氣氛回暖，

多隻股份從低位回升，若資金能持續回籠，對於台股就有較強支撐。惟美國總統拜登與中國國家

主席習近平將於今日首次進行面對面雙邊會談，會議將圍繞台海安全、俄烏戰爭及人權等議題，

預料再為大市帶來波動，建議投資宜趁高減持，趁回調再分注吸納，以減低投資風險。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管黃振宇》



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