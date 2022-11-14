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即市新聞

14/11/2022 10:35

《窩輪豪情－梁業豪》短線好友宜暫作退守

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為醫療保健業、
原材料業與資訊科技業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股份現為龍
湖集團（００９６０）、碧桂園（０２００７）與中國海外發展（００６８８），可用作買入其
相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股
份，則宜首選九龍倉集團（００００４）、康師傅（００３２２）與港鐵（０００６６）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、醫療保健業與地產建築業。
此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為龍湖集團、網易
（０９９９９）與中國海外發展，可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買
入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選九龍倉集團、港鐵與恒安國際
（０１０４４）。
　　恒指期貨裂口高開，但急升至１８２０１後遇到預期中的沽壓，顯著掉頭回挫。上月５日高
位１８２０５未被升越，短期「一浪低於一浪」的局勢沒有被破壞。若１１：００ａｍ前不見大
市升上更高的水平，即代表好友大戶正式收斂了攻勢，我們應假設全日高位已見。由於自上月
３１日低位１４６１５起的反彈浪有可能已告一個段落，短線好友宜暫作退守。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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