《窩輪豪情－梁業豪》短線好友宜暫作退守

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為醫療保健業、

原材料業與資訊科技業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股份現為龍

湖集團（００９６０）、碧桂園（０２００７）與中國海外發展（００６８８），可用作買入其

相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股

份，則宜首選九龍倉集團（００００４）、康師傅（００３２２）與港鐵（０００６６）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、醫療保健業與地產建築業。

此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為龍湖集團、網易

（０９９９９）與中國海外發展，可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買

入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選九龍倉集團、港鐵與恒安國際

（０１０４４）。

恒指期貨裂口高開，但急升至１８２０１後遇到預期中的沽壓，顯著掉頭回挫。上月５日高

位１８２０５未被升越，短期「一浪低於一浪」的局勢沒有被破壞。若１１：００ａｍ前不見大

市升上更高的水平，即代表好友大戶正式收斂了攻勢，我們應假設全日高位已見。由於自上月

３１日低位１４６１５起的反彈浪有可能已告一個段落，短線好友宜暫作退守。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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