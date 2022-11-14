《談國論企－黎偉成》料習近平續斥拜登挺台獨劣行

《談國論企》中國國家主席習近平於２０２２年１１月１４日赴印尼巴厘島出席２０國集團

領導人第１７次峰會期間，勉為其難的應約與美國總統拜登舉行的雙邊會見，必會再痛斥美方粗

暴地干中國台灣問題，和警告美國對華經貿技術設備等無法無理圍堵、封鎖等劣行肯定自取惡果

。習近平７月２８日於視頻會晤中已直斥拜登絲毫無落實屢表之「四不一無意」「承諾」，近期

更變本加厲的反其道而行，再面談實毫無意義，卻不得不談而已。



＊未落實「四不一無意」「承諾」受中方冷待＊



我就此要指出的幾個重點，最重要的是（一）中方對美方提出的習拜５次視頻會晤和此番之

面對面會見，反應愈來愈冷淡，乃因：習、拜過去之晤，都是由拜登不懷好意的「有其所謀」主

動提出，而所「謀」者當然是找機會進一步圍堵、打壓中國。君不見，習、拜的視頻會後的「特

點」為（１）沒有聯合聲明或共同公布，只是各自陳述，而拜每一次會後都參與重大國際活動，

正正可以在缺乏透明度的向其盟友「私底下」和有選擇性的力陳中方之「不是」，力圖拉攏各方

加大封殺中國的力度，卻遇到不同於美的聲音。

更大的問題在於（２）習近平在３月１８日於視頻會晤時，對拜登所言之回應：「總統先生

剛才又重申，美方不尋求打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中

國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝擊」，強調「對於你的這些表態，我是十分重視的」，

此所謂「四不」和「一無意」，不僅一直沒有履行，反而拜登更變本加厲的對中國在芯片的供應

、生產技術甚至設備等全面封殺，愈搞愈惡毒。

由是（二）中方對拜登提出的要與習近平面對面會談的反應相當冷淡：（Ｉ）拜登於出行赴

柬埔寨、印尼等國的前幾天單方面數度作出表示，中國外交部發言人對會面的回應是「未有這方

面的消息要公布」，到１１月１１日始見中國外交部發言人華春瑩始作不是重點的披露，但未有

證實是否如美方欲於１１月１４日之期，我之解讀為：幾日後要會之面，顯然來得有點勉強。既

然對方提出，不見不成，只能勉強見，足見雙方關係如之何！

更重要的，是（ＩＩ）在公布習近平應印尼總統佐科邀請赴印尼巴厘島出席２０國集團領導

人第１７次峰會的消息時，華春瑩談到「與會期間，習近平將應約同法國總統馬克龍、美國總統

拜登、塞內加爾總統薩勒、阿根廷總統費爾南斯等多國領導人舉行雙邊會見」（見新華社報道）

，按傳統外交上的安排，習近平會是先與馬克龍舉行雙邊會見，接下來才是拜登，我之解讀為：

（ｉ）美國人事事以「美國優先」，排在第二？是否一個打擊？

但（ｉｉ）從事實分析，習近平與馬克龍之會，早有安排，因馬克龍在德國總理朔爾茨訪華

前直表最好是一齊去中國，故此番肯定要在巴厘島面對面會見。要是雙方談得好，相信馬克龍訪

華是指日可待之事。

德國和法國這兩個歐洲和歐盟體系中的兩大國，以求同存異的精神和政策與中國打交道，會

達致多贏的良佳效果。這才是美國人的最大「打擊」。



＊德法與華求同存異合作效果當會多贏＊



習近平與拜登此番之面對面會見，要談的肯定是（甲）中國台灣問題。我很希望中方要痛斥

拜登之白宮國安顧問沙利文，此人於１１月１０日發了瘋的說甚麼「美方將向台灣通報中美元首

會晤情況，重申會為台灣提供防衛支持」，沙利文是甚麼東西？才不久，說美國對台政策「模糊

」，現時又要「提供防衛支持」，是為「美方不要改變台海現狀」的惡行不改嗎？沙人所言正正

暴露美國人挺「台獨」惡思劣行惡化！中國台灣是中國台灣，不是「美國的」，美方如斯霸權主

義者的「邏輯」，乃美國沒落之說，並非虛言！

至於中國對台灣省的政策，習近平早在３月１８日應約同美國總統拜登作視頻通話，已嚴正

、直接警告美方「台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響」，嚴重性在於所用

的字眼為：「顛覆性」，可見美方一旦處理不好，對中美兩國的影響，是有翻天覆地的破壞，此

因涉台問題是中國的主權問題。要留意，是習近平作出此語的前提，為「中美關係還沒有走出美

國上一屆政府製造的困境，反而遭到一些人向「台獨」勢力發出錯誤信號，這是十分危險的」，

拜登決不裝傻扮懵，繼續說一套「好話」而做盡壞事，否則要很快退休了！

還有（乙）美方希望中方要朝鮮不要搞核武等核化發展，又是一個很不正常而十分霸道行為

。要指出，即使中朝關係十分良好，但朝鮮要發展甚麼，是朝鮮的政策，有其自主權，是不容包

括中國在內的其他國家干涉的。中國早已指出不支持朝鮮半島核化，所指的當然不僅止於朝鮮，

同樣重要的是美國人及其支持的南韓：美國人會在南韓部署核武嗎？美國人實際已派出核動艦艇

到南韓作挑釁性的軍事「演習」，這才是朝鮮要加緊研發核彈的重要原因。美國人要自我「克制

」，才好向其他國提「建議」吧！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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