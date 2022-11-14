恒指大幅高開６７３點逼近萬八，央行、銀保監出台刺激樓市措施

《經濟通通訊社１４日專訊》內媒報道，央行、銀保監會於近日發布了《關於做好當前金融

支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》。《通知》提及主管部門主要圍繞保持房地產融資平

穩有序、積極做好「保交樓金融服務」以及積極配合做好受困房地產企業風險處置、依法保障住

房金融消費者合法權益、階段性調整部分金融管理政策和加大住房租賃金融支持力度等方面部署

工作。

內房股普遍高開，以接近開市競價上限開盤；碧桂園服務（０６０９８）升１４﹒８７％，

報１５﹒１４元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅４６﹒１４％；龍湖（００９６０）升

１４﹒８４％，報２０﹒９元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅５５﹒９７％；碧桂園

（０２００７）升１４﹒７３％，報２﹒５７元，以現價計，該股暫連升７日，累計升幅

１２１﹒５５％；潤地（０１１０９）升９﹒８４％，報３３﹒５元，以現價計，該股暫連升２

日，累計升幅２０﹒２９％；中海外（００６８８）升８﹒７％，報２０元，以現價計，該股暫

連升２日，累計升幅２１﹒５１％。



＊中證監、國資委鼓勵央企發科技創新債＊



此外，中證監、國資委聯合發出通知，支持中央企業發行科技創新公司債券，要求重點支持

高新技術產業和戰略性新興產業及轉型升級等領域中央企業，發行科技創新公司債券，加快發展

關鍵核心技術，推動數字化轉型及產業結構優化升級。

科技股一同高開；美團（０３６９０）升４﹒６４％，報１６７元，以現價計，該股暫連升

２日，累計升幅１７﹒６９％；阿里（０９９８８）升３﹒１１％，報７３元，以現價計，該股

暫連升２日，累計升幅１５﹒８７％；騰訊（００７００）升４﹒１８％，報２６９﹒２元，以

現價計，該股暫連升２日，累計升幅１６﹒３４％；京東集團（０９６１８）升９﹒５１％，報

２１０﹒８元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅２７﹒１４％。

現時，恒生指數報１７９９９，升６７３點或升３﹒８９％，主板成交３９﹒２４億元。國

企指數報６１３７，升２６９點或升４﹒６０％。恒生科技指數報３６８５，升１９４點或升

５﹒５６％。

即月期指新報１８１２２，升７６２點，高水１２３點。即月國指期貨報６１６９，升

２８３點，高水３２點。即月科指期貨新報３６９３，升１９１點，高水１４點。



表列開市十大升幅藍籌股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園服務（０６０９８） １５﹒１４元 升１４﹒８７％

龍湖（００９６０） ２０﹒９０元 升１４﹒８４％

碧桂園（０２００７） ２﹒５７元 升１４﹒７３％

網易（０９９９９） １１０﹒００元 升１０﹒２８％

潤地（０１１０９） ３３﹒５０元 升９﹒８４％

京東集團（０９６１８） ２１０﹒８０元 升９﹒５１％

新奧能源（０２６８８） ９７﹒１０元 升８﹒８６％

中國平安（０２３１８） ４２﹒９０元 升８﹒７５％

蒙牛乳業（０２３１９） ３３﹒６５元 升８﹒７２％

中海外（００６８８） ２０﹒００元 升８﹒７０％

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（ｈｃ）

