《午市前瞻》恒指仍有力上試萬八，措施未能解決內房眾多問題

《經濟通通訊社１４日專訊》恒生指數半日收報１７８３１，升５０５點或２﹒９２％，主

板成交１２５９﹒８７億元。恒生中國企業指數報６０６７，升１９９點或３﹒４％。恒生科技

指數報３６１５，升１２３點或３﹒５４％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報２６６元，升７﹒６元或２﹒９４％，成交８８﹒９８億元；美

團收報１６１﹒２元，升１﹒６元或１％，成交５６﹒２６億元；阿里巴巴－ＳＷ收報７２元，

升１﹒２元或１﹒６９％，成交３９﹒１６億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿

里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。



＊連敬涵：疫情及內房問題都有紓緩跡象＊



內地央行、銀保監會於近日發布了《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的

通知》，當中提及１６項支援房企融資發債措施，刺激一眾內房股造好，大市受惠跟升高開

６７３點報１７９９９，距１８０００大關僅一點之遙，惟開市後升幅迅速收窄，內房股則愈升

愈有。

國泰君安國際投資策略師連敬涵向《經濟通通訊社》表示，恒指仍有望今個月內突破

１８０００點大關，因目前兩大障礙，包括疫情及內房問題，都有紓緩跡象，相信未來會再有進

步空間。但他提到，大市連續兩日大升後，需要一定調整空間，目前起碼先回補今日上升裂口，

而且該１６項措施亦未好到能馬上解決內房所有問題。

連敬涵指未來數日關注中美領導人會面，預期會面未必會取得確切成果，亦未能預料在民主

黨力保參議院不失後，對華態度會否有所轉變，加強或放鬆都未可知。



＊內房股可睇位食胡＊



內房股受措施出台暴升，碧桂園（０２００７）盤中曾升超過５０％。連敬涵指，碧桂園等

內房股連升多日，理論上不值得追入。而且新措施剛剛出台，短期內未必再有大措施出現，故料

短期內難以再有巨大升幅。

他提到，今次措施主要圍繞紓緩內房發債壓力，但最多只是幫忙解決眾多內房問題的其中之

一，另外境外債以及銷售低迷等問題仍有待解決，故建議持有內房者可以繼續持有，或睇位獲利

，但未持有者則不宜追入。（ｈｃ）

