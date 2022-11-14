《娥姐錦囊－張賽娥》本港明年首季可望實現入境檢疫「０＋０」

《娥姐錦囊》香港政府繼容許入境團「團進團出」後，上周再宣布，自本星期四（１７日）

起，將顧客一般會佩戴口罩的處所內，主動查核「疫苗通行證」的要求，改為被動查核，但餐飲

處所及美容院等仍被列為主動查核處所，本港似乎正朝著「限制級０＋０」的方向邁進，惟近日

內地疫情擴散，故今年內本港難望實現「０＋０」，冀明年首季可以實施，從而提振香港經濟。

對於有批評指，新措施將部分處所改為被動查核，既複雜又擾民，其實港府也有其難處，當

局正逐步放寬防疫，始終放寬比收緊好。雖然入境團「團進團出」的安排仍有一定限制，但只要

團費優惠，加上適當的宣傳，相信仍可吸引一批顧客。當然現行措施，不足以吸引自由行旅客來

港，至於商務旅客則要視乎緊急性，相信來港意願相對較高。

政治局新常委首次會議，強調要精準防疫，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響，執行

上能否做到，仍有待觀察，最少近日封區政策不再一刀切，但整體消費情緒仍比去年差。除了疫

情外，內房表現不濟，亦對經濟造成打擊。內地上周五（１１日）發布優化疫情防控措施通知，

入境人員將「７天集中隔離＋３天居家健康監測」調整為「５天集中隔離＋３天居家隔離」，並

取消入境航班熔斷機制，將登機前４８小時內２次核酸檢測陰性證明，調整為登機前４８小時內

１次核酸檢測陰性證明。

香港放寬入境檢疫安排至「０＋３」後，港人尤其年輕人紛紛外遊，確實對本地消費造成影

響，但部分港人仍對外遊抱觀望態度，加上年底假期活動增加，期望可以彌補港人外遊而造成的

消費缺口。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。



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