《美元走勢－羅明立》英鎊若回調接近１﹒１６５０可吸納

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３９﹒３６ １３９﹒７５ １３８﹒７９

歐元╱美元 １﹒０３１７ １﹒０３５０ １﹒０２９８

英鎊╱美元 １﹒１７６４ １﹒１８１７ １﹒１７４３

美元╱瑞郎 ０﹒９４６９ ０﹒９４８５ ０﹒９４２５

美元╱港元 ７﹒８３９０ ７﹒８４１３ ７﹒８３４３

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《美元走勢》美國１１月密歇根大學消費者信心指數由５９﹒９回落至５４﹒７，差過預期

。美匯指數上周受１０月份消費者物價指數回軟的影響大幅下跌，上周五（１１日）跌至

１０６﹒２５附近，市場對通脹可能已經見頂的預期上升，美聯儲很大機會在１２月開始放慢加

息步伐，近期局內官員的言論亦支持這觀點。不過，由於美匯短時間內累計不少跌幅，估計有反

彈的空間。

英國公布９月工業產出及製造業產出都好過預期，當月的經濟收縮０﹒６％，第三季經濟雖

然收縮０﹒２％，但好過預期。英倫央行強調，中期通脹風險仍偏向上行，可能需要接近２年的

時間才會受控，未來將要進一步加息。英鎊升至１﹒１８５０後有調整壓力，若回調接近

１﹒１６５０可吸納。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０３５０ １﹒０２５０ １﹒０４００

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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