《再戰明天》Ｇ２０峰會舉行，中國公布零售銷售等數據

《經濟通通訊社１４日專訊》Ｇ２０峰會舉行，及中國公布零售銷售等數據，料為周二

（１５日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，Ｇ２０峰會舉行；英國外交大臣克萊弗利在議會發表演說，討論英

國與歐盟的未來關係。周二本港時間８：３０ａｍ，澳洲央行公布１１月貨幣政策會議記錄。

１１：００ａｍ，法國央行總裁維勒魯瓦德加洛在一個國際金融論壇致閉幕詞。晚上

１０：００ｐｍ，費城聯邦儲備銀行總裁哈克在全球合作中心（ＧＩＣ）發表講話；同一時間，

美聯儲理事庫克參加加拿大央行、英倫銀行、歐洲央行和美聯儲理事會聯合會議的在線討論。



＊英國公布失業率，美國公布ＰＰＩ＊



數據方面，周二本港時間７：５０ａｍ，日本公布第三季國內生產總值，經季節調整季率升

幅料由０﹒９％收窄至０﹒３％。本港時間１０：００ａｍ，中國公布１０月工業生產，年率升

幅料由６﹒３％收窄至５﹒３％，年初至今年率升幅料由３﹒９％擴大至４％；１０月零售銷售

，年率升幅料由２﹒５％收窄至０﹒７％，年初至今年率升幅料由０﹒７％擴大至０﹒８％；

１０月失業率料維持於５﹒５％。本港時間１２：３０ｐｍ，日本公布９月產能利用率；９月工

業生產。本港時間３：００ｐｍ，英國公布１０月失業率。同一時間，德國公布１０月批發物價

。本港時間６：００ｐｍ，歐元區公布第三季國內生產總值，經季節調整季率升幅料由０﹒８％

收窄至０﹒２％，經季節調整年率升幅料由４﹒１％收窄至２﹒１％；９月貿易收支，經季節調

整料由負４７３億歐元收窄至負４５０億歐元。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布１０月生產者

物價指數，月率升幅料維持於０﹒４％，年率升幅料由８﹒５％收窄至８﹒４％；１１月紐約聯

邦儲備銀行製造業指數料由負９﹒１收窄至負６。

在本港，明日公布業績的公司有：金山軟件（０３８８８）等。（ｗａ）

