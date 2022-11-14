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14/11/2022 19:34

《再戰明天》Ｇ２０峰會舉行，中國公布零售銷售等數據

　　《經濟通通訊社１４日專訊》Ｇ２０峰會舉行，及中國公布零售銷售等數據，料為周二
（１５日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，Ｇ２０峰會舉行；英國外交大臣克萊弗利在議會發表演說，討論英
國與歐盟的未來關係。周二本港時間８：３０ａｍ，澳洲央行公布１１月貨幣政策會議記錄。
１１：００ａｍ，法國央行總裁維勒魯瓦德加洛在一個國際金融論壇致閉幕詞。晚上
１０：００ｐｍ，費城聯邦儲備銀行總裁哈克在全球合作中心（ＧＩＣ）發表講話；同一時間，
美聯儲理事庫克參加加拿大央行、英倫銀行、歐洲央行和美聯儲理事會聯合會議的在線討論。
　
＊英國公布失業率，美國公布ＰＰＩ＊
　
　　數據方面，周二本港時間７：５０ａｍ，日本公布第三季國內生產總值，經季節調整季率升
幅料由０﹒９％收窄至０﹒３％。本港時間１０：００ａｍ，中國公布１０月工業生產，年率升
幅料由６﹒３％收窄至５﹒３％，年初至今年率升幅料由３﹒９％擴大至４％；１０月零售銷售
，年率升幅料由２﹒５％收窄至０﹒７％，年初至今年率升幅料由０﹒７％擴大至０﹒８％；
１０月失業率料維持於５﹒５％。本港時間１２：３０ｐｍ，日本公布９月產能利用率；９月工
業生產。本港時間３：００ｐｍ，英國公布１０月失業率。同一時間，德國公布１０月批發物價
。本港時間６：００ｐｍ，歐元區公布第三季國內生產總值，經季節調整季率升幅料由０﹒８％
收窄至０﹒２％，經季節調整年率升幅料由４﹒１％收窄至２﹒１％；９月貿易收支，經季節調
整料由負４７３億歐元收窄至負４５０億歐元。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布１０月生產者
物價指數，月率升幅料維持於０﹒４％，年率升幅料由８﹒５％收窄至８﹒４％；１１月紐約聯
邦儲備銀行製造業指數料由負９﹒１收窄至負６。
　　在本港，明日公布業績的公司有：金山軟件（０３８８８）等。（ｗａ）

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