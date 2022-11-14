  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/11/2022 12:09

國泰（００２９３）料明年底客運運力將達疫情前水平約７０％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》國泰航空（００２９３）公布，隨著特區政府近日宣布調整對
入境旅客及機組人員實施的防疫措施，預期集團在明年底的客運運力將達疫情前水平約７０％，
目標是在２０２４年底將客運運力恢復至疫情前的水平。集團亦正穩步實現令客運運力於今年底
達至疫情前三分之一的目標。（ｂｎ）

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話14/11/2022
【騰訊預測】騰訊上季料少賺約5%　遊戲續弱　視頻號緩廣告壓力
人氣文章專訪14/11/2022
【專訪】陶冬：美國白領衰退已啟　明年經濟將進衰退（有片）
人氣文章中國故事14/11/2022
《神州經脈》頒金融措施救樓市　新冠陽性持續破萬　A股高開低走
人氣文章生財有道14/11/2022
【高息定存】四行齊加息　建行亞洲加入5厘行列　信銀4.8厘
人氣文章財經熱話14/11/2022
同未公布「雙11」成交額　阿里遭看淡彈唔起京東卻飆近半成
人氣文章Algo Trade 程式交易14/11/2022
恆指失守14900點創逾13年低 程式交易成逆市贏家 成功玩轉市場
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金