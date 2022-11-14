國泰（００２９３）料明年底客運運力將達疫情前水平約７０％

《經濟通通訊社１４日專訊》國泰航空（００２９３）公布，隨著特區政府近日宣布調整對
入境旅客及機組人員實施的防疫措施，預期集團在明年底的客運運力將達疫情前水平約７０％，
目標是在２０２４年底將客運運力恢復至疫情前的水平。集團亦正穩步實現令客運運力於今年底
達至疫情前三分之一的目標。（ｂｎ）
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