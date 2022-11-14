【騰訊預測】騰訊上季料少賺約５％，遊戲續弱，視頻號緩廣告壓力

《經濟通通訊社記者趙嘉駿１４日報道》騰訊（００７００）將於本周三（１６日）公布第

三季業績。綜合市場預測，騰訊第三季非通用會計準則（Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）純利料介乎

２５４﹒５億至３６５﹒４２億元（人民幣．下同），中位數為３０２﹒５７億元，較去年同期

倒退４﹒７％。第三季收入預測中位數為１４１２﹒０６億元，按年微跌０﹒８％。

大行在騰訊公布季績前普遍調低其目標價，個別大行除調低了集團未來盈利預測外，也有分

析估計主要股東Ｎａｓｐｅｒｓ及其旗下的Ｐｒｏｓｕｓ的拋售仍將令股價短期受壓。當中，中

金和瑞銀看法較淡，最新目標價分別為３２８港元和３３０港元；而美銀則最牛看４８４港元；

只有瑞信調升目標價至４４１港元，強調繼續看好騰訊的貨幣化資產和用戶基礎。



＊騰訊終獲遊戲版號，惟宏觀疫弱削遊戲收入預期＊



內地今年４月時恢復國產網絡遊戲審批以來，騰訊均沒有新作上榜，但在９月公布的審批信

息中，騰訊旗下世紀凱旋全資控股公司南京網典科技的教育遊戲《健康保衛戰》在列，為恢復發

放以來集團收獲的首個遊戲版號。但大行普遍認為，騰訊季內新作發布始終有限和整體中國遊戲

市場疲弱，網絡遊戲收入料按年續錄倒退。當中，摩根大通預料，上季網絡遊戲收入料按年跌

３％至５３０億元；中金則認為，集團遊戲業務仍未恢復元氣，預計相關收入按年跌６％至

４２２億元。

此外，中信里昂認為，受內地未成年人保護新規、宏觀環境疲弱以及缺乏重磅大作發布的影

響，預料第三季遊戲總收入按年跌２﹒９％至５２６億元。其中，現行的遊戲包括《王者榮耀》

國際版、《和平精英》也缺乏引人注目的更新，相關收入料減少。國際遊戲收入則受去年高基數

和玩家支付減少拖累，但部分影響被新遊戲《幻塔》所抵消。儘管如此，開放世界生存手遊《

Ｕｎｄａｗｎ》將於年底前在內地推出，遊戲收入管道似乎仍很有希望。



＊騰訊廣告業務料續受壓，看好「視頻號」變現貢獻＊



雖然大行普遍估計，騰訊上季廣告業務繼續受壓，但看好新業務「視頻號」發展快速，料未

來將貢獻部分廣告收入佔比，有望成為騰訊近期最可預見的增長動力。

瑞信指出，騰訊（００７００）的視頻號已嵌入微信，並於７月中開始變現，相信視頻號的

內容分配在低線城市的私域流量培養上與其他同業不同；而未來增長的用戶使用時長將為關鍵的

挑戰，見到未來內容生態上的上行空間。瑞信預計，視頻號在２０２３╱２４年的廣告收入將達

７０億和１４０億元，對盈利影響約為３％－５％。

中信里昂則預計，內地針對教育、保險和遊戲廣告的措施影響正逐漸退減，加上「視頻號」

自７月起變現，第三季網上廣告將錄２００億元，按年跌幅收窄至１０﹒８％。



＊回購步伐加快，美銀料績後即重啟＊



此外，亦有大行提到騰訊在１０月１７日起暫停回購，在最後的三個交易日，集團日均回購

力度增至７６００萬至７７００萬港元，約為主要股東Ｐｒｏｓｕｓ自９日起每天減持金額的１

倍。美銀預料騰訊將於公布季績後重啟回購；而花旗亦留意到騰訊加強了回購步伐，再次證明管

理層對股東回報的承擔和對估值的看法。

