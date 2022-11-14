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14/11/2022 15:36

【高息定存】四行齊加息，建行亞洲加入５厘行列，信銀４﹒８厘

　　《經濟通通訊社１４日專訊》儘管上周公布的通脹數據傳來好消息，但聯儲局官員繼續放鷹
，明示距離停止加息之前仍有一段路程；加上年關將近，港銀均上調定存利息吸納跨年資金。
　　最新有建行亞洲加入５厘行列，１２個月的港幣定存利率分別加至５厘、６個月和３個月分
別有４﹒６厘和４﹒８厘，但留意門檻頗高，需為全新「貴賓理財」客戶並以新資金開立，起存
額要１００萬元。而起存額１０萬元的１２個月、６個月和３個月定期息亦加至４﹒５５厘、
４﹒４５厘和３﹒９５厘，沒有新資金及新客戶要求。
　
＊信銀４﹒８厘門檻低＊
　
　　另一家中資銀行也發力，信銀國際將１２個月定期加至４﹒８厘，６個月及３個月分別也有
４﹒７及４﹒６厘，入場門檻相對較低，只需１萬元新資金於網上開立即可。
　
＊星展４﹒５厘，需存２０萬元＊
　
　　星展１２個月港元定存息加至４﹒５厘，６個月及３個月分別上調至４﹒４厘和３﹒５厘，
需以２０萬以上的新資金方能享受此優惠。
　
＊恒生４﹒１厘，經網上辦理短息高０﹒０５厘＊
　
　　傳統大行亦似乎不敢怠慢，恒生（０００１１）上調１２個月定存息至４﹒１厘，６個月及
３個月分別加至４﹒０５厘和３﹒９５厘，起存額１萬港元新資金，須經網上銀行或手機
Ａｐｐｓ辦理；若經電話或分行辦理，６個月及３個月定期息則為４厘和３﹒９厘，惟１２個月
也有４﹒１厘。（ａｃ）
　
　　表列各大銀行定存息率：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱
ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱ｄｅｐｏｓｉｔｒａｔｅ＿ｈｋｄ﹒ｐｈｐ

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