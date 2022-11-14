《小傳日記》官媒轉口風唱「外防輸入、內防反彈」，內房就反彈！

《小傳日記》上個禮拜五升完１２００點，今日魚缸再有驚喜！人行同銀保監再為孖屐燒炮

仗，發布《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》，其中提到六大類共

１６條措施，圍繞信貸融資同埋債券融資方面出大招救樓市，所以今日內房股繼續瘋狂飆升，碧

桂園（０２００７）連升第７日累升１８０巴仙！今朝恒指開市勁升６７３點，開市價

１７９９９啱啱好差１點唔到１８０００點，之後仲急跌至１７８５６點，但隨後再反彈，高見

１８０１１點，做咗全日高位，其餘時間維持喺１７５００點以上橫行，最後只係升得２９４點

。

今日除咗人行銀保監放大絕，官媒都悄悄地轉咗口風。記得二十大開幕前，全個孖屐都唱好

阿爺會改變「動態清零」政策，為咗平衡風向，官媒《人民日報》連續三日發布署名「仲音」嘅

評論，不斷強調「堅持動態清零」，狂潑孖屐冷水嚟降溫，結果二十大之後都係維持「動態清零

」嘅主調。

不過今朝《人民日報》就有少少唔同，「仲音」偉論再次出現，而今日篇評論嘅標題就係《

堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略》，堅定不移落實嘅後面由「動態清零」變成「外

防輸入、內防反彈」，全篇文入面提及「外防輸入、內防反彈」八大字總共８次，相反之前一直

強調嘅「動態清零」已經輕輕的走了，但係對於阿爺態度轉變就係狠狠嘅一步！

雖然二十大期間無咩突出嘅利好措施或者言論出現，不過二十大結束至今日為止，可以睇到

實質利好消息不斷出現，取消熔斷機制到今日救樓市大招，１１月開始到今日為止，恒指已經升

咗差唔多成３０００點，唔少之前係咁唱淡嘅缸友都改唱好，成個風向都明顯唔同咗，而且官媒

一嗌「內防反彈」，「內房」就大反彈！個市仲唔係轉勢？請請！



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