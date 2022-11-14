《創富理財－龔俊樺》美通脹增速終低預期；內地社會復常或見曙光

《創富理財》環球經濟近期有股暖風吹來，為股市迎來明顯反彈。先說美國，上周公布了

１０月份消費物價指數（ＣＰＩ），按年升幅由９月的８﹒２％，放慢至７﹒７％，為今年初以

來最慢增速，並低過預期的７﹒９％；按月升幅維持於０﹒４％，亦低過預期增長０﹒６％。至

於扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ，按年增幅由９月６﹒６％的４０年高位回落到６﹒３％，

低過預期升６﹒５％。儘管構成ＣＰＩ組成部份佔比最多的住屋成本按月增速加快至０﹒８％，

但當中的屋租及屋主等值租金（ｏｗｎｅｒ＇ｓ ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔ ｒｅｎｔ，

ＯＥＲ）卻分別按月增速回落至０﹒７％及０﹒６％，反映在美聯儲的鷹派加息立場終於起作用

，令美國樓市明顯降溫。



＊住房成本在年頭已見頂；ＣＰＩ回落速度或會加快＊



ＣＰＩ中的住屋成本自今年以來首次回落，如果我們觀察房地產行業提供的數字，其實租金

回落早已出現。美國從事網際網路房地產交易的雷德芬（Ｒｅｄｆｉｎ）有為美國主要城市編制

租金指數，發現早在今年第一季尾租金增速已經見頂，並且其跌勢是持續加快。透過分析這些行

業的先行數字可以預期到通漲回落是機會頗大，爭議點只是回落的時間。至於為何到現時ＣＰＩ

的住房成本到十月才反映出來，足足滯後了八個月，這因為Ｒｅｄｆｉｎ的租金指數是追蹤每月

的租金要價（Ａｓｋｉｎｇ ｒｅｎｔ）變化，但ＣＰＩ的住屋成本是反映整個樓市供需，而每

個月只會有一部份的新租約或續約，所以我們可以預期之後居住成本減勢應該會加快，通漲亦會

繼續被拉低。



＊內地入境政策稍放寬，社會復常見曙光＊



說回中國經濟，在頂著「動態清零」大方向不變的情況下，中國衛健委在上周公布優化防疫

措施２０條，重點包括將入境隔離政策由「７天隔離＋３天居家健康監測」改為「５天隔離＋３

天居家隔離」及取消入境航班熔斷機制等。公布入境政策寬轉變是１１月１１日，當日新冠確診

個案過萬宗，而內地有部份城市出現靜態管理，然而疫情持續升溫下中央仍放寬其防疫政策，或

者可代表新冠風控的實際操作有根本變化，而非僅是確診宗數減少而放鬆，中央政府願意走向社

會復常。



＊資金明顯流入中港市場，長期升勢要看未來防疫政策的調整＊



在中央政策確切調整防疫政策後，利好資金流入中港市場，股匯市也率先反彈。除了在岸人

民幣急升逾１５００點，重上７﹒１關口外，恆生指數也從今年低位１４５９７明顯反彈

３０００點至接近１８０００點。短線調整入境及隨離政策對於釋放人口流動性將起積極作用，

也將在一定程度上利好國內航空及旅遊業恢復。而長遠而言，港股能否繼續作進一步的估值修復

，這要視乎中央之後作更多防疫政策的調整以及新一代疫苗的接種率，投資者可開始部署內地經

濟復常板塊。

《凱基亞洲研究部分析員 龔俊樺》



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