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即市新聞

14/11/2022 11:28

《每周華語－黃溢華》困難的年代！

　　《每周華語》上周全球巿場回升，息率上升可能減慢，股巿大幅向好而美Ｙｉｅｌｄｓ回落
，支持巿場上揚。其中Ａｐｐｌｅ的巿值單日增近２０００億美元！乃創美股史上的紀錄。可見
巿場升跌之中：「價值」真的不易「了解」。有一點可以肯定，企業仍在經營的困難年代。
　
　　近幾年，不少企業股價大升後大跌，而經營環境面對地緣局勢、疫情未退及全球化倒退之下
，使供應鏈成本大增。不幸各國推出不少政策，很多產業面對巨大的困難。各大產業及大中小企
業同時在加息周期之中：２０２３年仍有可能出現「硬」著陸！衰退依然可能浮現。
　
　　困難的年代，看一看晶片產業便可得知。多年前大小晶片企業得益需求及政策，電動車產業
等，需求大增股價自然水漲船高。Ｎｖｉｄｉａ近年業務表現神勇，可惜高科技晶片也因為地緣
局勢而收縮：企業生產另一些晶片維持供應買家。另方面，私人電腦需求日弱，晶片類型甚多，
但Ｉｎｔｅｌ自身積弱之下，再加上外圍衝擊，股價下滑。１９８０年代、１９９０年代黃金歲
月可能一去不復返了！
　
　　當年ＩＢＭ私人電腦廣告「Ｉｎｔｅｌ　Ｉｎｓｉｄｅ」的「字眼」：真是威威，私人電腦
有Ｉｎｔｅｌ的Ｃ﹒Ｐ﹒Ｕ﹒　售價更高，且ＩＢＭ加Ｉｎｔｅｌ再加微軟的「ＯＳ」，乃私人
電腦的「高檔」產品。今天ｉＰｈｏｎｅ天下乎？！不一定，但對手多了，晶片的要求更大，成
本升，Ｉｎｔｅｌ亦不可能不斷生產╱投入更多的晶片！電動車、Ｓｏｎｙ的ＰＳ２等等產業，
需要的是新一代的晶片。
　
　　另方面，多年前台積電ＡＤＲ也狂升，有生產力、需求大，晶片特別因而可大賺，但近半年
股價也急挫，可見地緣政策及經濟去向可很快左右企業的「表現」！事實上，晶片產業的「周期
」可以很短！一轉風向，「好」企業也可很快面對巨大的「困難」。Ｉｎｔｅｌ便是一好例子，
產品一落後，不易追上！
　
　　那麼Ａｐｐｌｅ的產業╱產品無挑戰嗎？！最好的「一刻」，可能是最壞一刻即將出現！小
心為要。ｉＰｏｄ、ｉＰｈｏｎｅ等等大賣２０年多，而Ｎｏｋｉａ由幾億支手機巿場被「自己
」打敗，可見所有企業，都有危機。Ｎｏｋｉａ的ＣＥＯ當年豪言壯語說：「我們有幾億支的巿
場，Ｓｍａｒｔ　Ｐｈｏｎｅｓ只有幾萬支，Ｎｏｋｉａ手機打不倒的！」當然，今天事實說明
Ｎｏｋｉａ「消失」了，而ｉＰｈｏｎｅ等產品成為「一哥」。
　
　　電動車Ｔｅｓｌａ亦有困境，加價？不是一件易事。而老闆生意好多！不「專一」嗎？
Ｓｔｅｖｅ　Ｊｏｂｓ一生只有一個「家」：他的「車房」，他專心一件事：使Ａｐｐｌｅ扭轉
乾坤！！專心專注十分之重要，巴菲特「專心」投資成為大富之人。因而電動車老闆「專一」否
？可能重要呢！
　
　　「Ｓｍａｒｔ　Ｐｈｏｎｅ」？！有意見認為１９９４年已出現，且５次跟太空人上「
ＩＳＳ」。Ｔｉｍｅｘ及微軟，１９９４年合作推出了「Ｄａｔａ－Ｌｉｎｋ」系列手錶，利用
「ＯＳ」、「軟件」等：把資料由電腦「存放入」Ｔｉｍｅｘ的「Ｄａｔａ－Ｌｉｎｋ」手錶。
事實上，未有Ａｐｐｌｅ　Ｗａｔｃｈ等，Ｔｉｍｅｘ已走在產業前沿。差不多３０年前，「手
錶」已起了巨大的科技革命了。《資深市場人士　黃溢華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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