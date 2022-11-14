《股語有云－古添力》萬國數據走勢見底，現水平買睇２２﹒５銀

《股語有云》港鐵（０００６６）油麻地站尋日發生咗列車出軌意外，搞到荔景至佐敦站服
務暫停咗成日，添力今朝都唔敢搭荃灣線，改搭東鐵線過海。
過去幾十年，港鐵安全系數之高一直令港人感到自豪，但過去１２個月內，港鐵接連出現兩
次碰撞後車門甩脫事件，肯定係出咗問題（當然可能係管理或維修保養問題），慶幸兩次事故均
無造成嚴重傷亡。
言歸正傳，根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，過去５天，有逾８０００萬元淨流入
萬國數據（０９６９８），過去一個月，淨流入的資金逾２﹒３億元，三個月淨流入資金更逾
５﹒４億元。
萬國數據主要在內地及香港從事運營數據中心，截至今年６月底止上半年度，錄得股東應佔
虧損擴大至９﹒６２億人仔，整體毛利增長１４﹒１％至９﹒５５億人仔，毛利率下跌２﹒５個
百分點至２１％。
截至今年６月底止，萬國數據持現金９１﹒５９億人仔，借款總額２４６﹒８８億人仔，公
司於２０２０年１１月上市，上市價８０﹒８８元。
＊將現黃金交叉利好訊號＊
雖則半年度業績錄得虧損擴大，但技術走勢已明顯出現見底訊號，日線圖顯示，萬國數據上
日收市已重新站穩２０天線，雖然今日走勢現陰燭，相信短期內，１０天線可升越２０天線，出
現黃金交叉利好訊號，１４ＲＳＩ現於５１水平。
投資者不妨於現水平買入，首站以１００天線約２２﹒５元為目標，再上有望挑戰２５０天
線約３２﹒５元，升越此關則確認中長線轉勢向上，並以去年１０月高位６２﹒５元為目標，跌
穿１０天線１０﹒３元則止蝕。《古添力》（本欄逢周一、三刊出）
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