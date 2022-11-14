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14/11/2022 08:36

【大國博弈】白宮：中美元首下午五時半會晤，拜登稱會面弄清紅線

　　《經濟通通訊社１４日專訊》美國總統拜登抵達印尼峇里，準備出席二十國集團峰會，並與
中國國家主席習近平今日下午五時半在印尼峇里舉行雙邊會談，是拜登上台近兩年來雙方首次面
對面會談。拜登早前表示，他與習近平都很了解對方，經常進行坦率討論，很少有誤解，只需要
搞清楚雙方的紅線。
　　白宮國家安全顧問沙利文表示，拜登會表明美國不尋求與中國衝突，並期望確認彼此可以在
實質問題上合作，包括氣候變化及公共健康。沙利文說，會談可能歷時兩小時或以上，拜登希望
和習近平完全坦率，增加了解及負責任地管控關係。
　　拜登與習近平會晤後，將於當地時間晚上九時半發表講話並接受提問。
　
＊耶倫將晤人行易綱，了解中國疫情防控等情況＊
　
　　另外，美國財政部官員表示，財長耶倫會在二十國集團峰會，與中國人民銀行行長易綱會面
，尋求釐清中國放寬防疫限制措施的計劃，以及如何處理房地產問題。官員指，耶倫準備與易綱
討論美國通脹及經濟增長展望，但會將貨幣政策留在聯儲局決定，美方亦無意對中國的防疫封控
措施及房地產業面對的困難提出建議，只是想了解中方的態度，以便更好解讀中國政策變化帶來
的衝擊。
　　耶倫亦會與法國財長勒梅爾，以及意大利新任財長焦爾杰蒂會面。（ｊｔ）

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