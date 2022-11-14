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14/11/2022 16:11

《海納智見－荀玉根》Ａ股第二波行情的資金來自哪裏？

　　《海納智見》上周五１１╱１１市場在積極因素催化下明顯上漲，１０月３１日市場低點以
來萬得全Ａ最大漲幅已達９﹒１％、滬深３００漲９﹒５％、創業板指漲１０﹒９％。隨著穩增
長政策落地見效，繼今年４月底至７月初行情後市場將迎來年內的第二波機會。那麼未來有哪些
資金或有望成為推動後續行情上漲的主要增量？本文對此進行展望。
　
　　歷史上槓桿資金的流向和行情密切相關，由於槓桿資金在一輪行情的演繹中往往起著推波助
瀾的作用，因此後續隨著中國基本面和政策面向上趨勢進一步確認，市場情緒得到提振，融資餘
額則有望因此大幅擴張。譬如今年５－７月隨著國內基本面明顯邊際改善，市場情緒修復後槓桿
資金持續流入，成為上漲行情的資金主力之一。
　
　　過去１９－２１年時公募基金曾是推動市場行情的最主要增量資金，而今年基金發行則明顯
遇冷，偏股型基金在１月大量發行了約１０００億元後發行規模明顯下滑，除了７月外偏股型基
金每月發行規模基本在１００－４００億元左右。往後看，稅收和費用的優惠政策下，居民養老
投資需求有望推動公募基金的發行和申購規模進一步擴張。此外從基金發行的歷史規律來看，在
歲末年初時基金發行往往會進入衝刺階段。
　
　　回顧歷史，自１４年滬港通開通以來，年度視角下陸股通資金總是淨流入Ａ股市場的。而今
年以來在海內外多重因素的擾動下，年初至今（截至２０２２╱１１╱１１．下同）陸股通僅淨
流入４３億元。但近期，外資情緒邊際改善的跡象已逐漸出現，美國通脹數據上行趨勢放緩，使
得市場對美聯儲加息的預期有所降溫。往後看，若海內外因素進一步邊際改善，則類似今年５－
６月，外資的情緒有望因此得到扭轉，進而持續淨流入Ａ股市場。
　
　　１０月以來，從牛熊周期、估值、基本面等維度對市場進行分析，提出Ａ股有望迎來年內第
二次機會。從股市的年度表現看，即使在０８、１１、１８年這三次市場最弱的單邊熊市中，依
然存在兩波行情，而今年至今僅有４月底至７月初這一輪行情，從歷史規律看，年內或還會有一
次投資機會。目前，海內外的積極信號已開始逐步浮現，未來隨著穩增長政策進一步落地見效，
國內宏微觀基本面回暖將催化年內第二波行情的展開。
　
　　行情的結構上，二十大報告已為中國未來的發展指明了長期方向，低碳化、數字化和安全是
未來中國產業發展的焦點，就目前而言高景氣成長中數字經濟、新能源更值得關注。數字經濟方
面，政策支持下智慧城市加速落地或成行情催化劑，新能源方面，關注高景氣的新能源車和光伏

　
風險提示：通脹繼續大幅上行，國內外宏觀政策收緊。
　
《海通國際Ａ股首席策略分析師　荀玉根》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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