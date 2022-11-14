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14/11/2022 16:41

【聚焦人幣】人幣即期收漲７２８點曾觸７﹒０２，創近２個月新高

　　《經濟通通訊社１４日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開２５６點子後，
繼續強力反彈，盤中一度高見７﹒０２０１飆９０５點，尾盤維持漲幅，收報７﹒０３７８大升
７２８點，兩連揚，創９月２０日以來近２個月新高。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升５１１點子，報７﹒０３８１，創１０月６日以來新高。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒０８９９，較上個交易日大幅上調
１００８點子，實現兩連漲，創９月２７日以來一個半月新高，上個交易日報７﹒１９０７。
　
＊推金融政策支持房地產，料人民幣反彈至７左右＊
　
　　交易員稱，繼防疫措施優化後，中國再推金融政策支持房地產業，穩增長政策陸續出台料強
化中國經濟甦預期，市場信心恢復料助力人民幣走勢。疫情政策調整再加上地產政策支持，短期
利於情緒回穩，預計人民幣可能反彈至７左右，待情緒面回歸理性，估計會在７－７﹒２之間波
動。
　　中金公司最新觀點也認為，在美元深度回調和中國經濟預期好轉後，人民幣短期貶值壓力已
經明顯減弱。當前，疫情防控措施優化所帶來的潛在跨境證券投資回流可能與季節性結匯一起，
成為支撐人民幣匯率的力量。預計本周人民幣匯率區間或為７﹒００－７﹒２０，短期人民幣升
值風險或大於貶值風險。（ｊｔ）

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