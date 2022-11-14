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14/11/2022 14:53

《融天納地－溫天納》內地貨幣政策自主性加強

　　《融天納地》企業中長期信貸受到「穩信用」政策的拉動，但在消費和地產較弱的情況下，
居民信貸尚無起色。估計在短時間內，內地貨幣政策需要維持寬鬆的流動性環境，在鞏固企業範
疇穩信用的同時，需要考慮房地產政策的協調配合，以促進居民中長期貸款增長改善。而貨幣政
策的空間同步開展，內地核心ＣＰＩ將維持低位，參考最新美國ＣＰＩ同比低於市場預期，美元
隨即大跌和美債利率下滑。隨著環球經濟衰退風險上升，環球通脹或加速回落，聯儲局加息壓力
大減，內地貨幣政策的自主性將明顯加強。
　　目前，內地貨幣政策仍以穩增長保就業為核心，以維持穩健但略寬鬆政策基調。故此，政策
核心仍在寬信用。估計後續存在進一步降低５年期以上ＬＰＲ的機會，但一刀切的政策利率調降
及降準難度大，始終需要考慮匯率及國際收支壓力。
　　內地信貸的支撐因素在於企業中長期貸款表現強勁，表內票據融資規模在高基數下進一步攀
升。負面因素則是內地居民中長期貸款、居民和企業的短期貸款較弱。當中，居民中長期貸款偏
弱在於地產銷售仍弱，居民提前償還房貸的意願增加。內地銀行存款收益率下降，而新投放貸款
利率明顯低於此前，導致內地居民更有動力將閒置資金用於提前償還房貸。至於較強的企業中長
期貸款主要涉及基建積極發力，與政策性、開發性金融工具配套的中長期貸款隨項目推進而增加
。其次、房地產領域資金支持力度強化，２０００億元人民幣「保交樓」專項借款、監管部門對
房地產領域貸款投放的窗口指導均產生積極效應。此外，製造業範疇屬貸款投放的重要動力，當
中，人行新設的２０００億元人民幣設備更新改造專項再貸款第四季度正加速投放。
　　不過，不能否認，內地經濟基本面挑戰再現，出口、疫情、以及房地產銷售均企業經營活動
現金流入產生負面衝擊，影響不能忽視。
《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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