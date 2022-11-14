《融天納地－溫天納》內地貨幣政策自主性加強

《融天納地》企業中長期信貸受到「穩信用」政策的拉動，但在消費和地產較弱的情況下，

居民信貸尚無起色。估計在短時間內，內地貨幣政策需要維持寬鬆的流動性環境，在鞏固企業範

疇穩信用的同時，需要考慮房地產政策的協調配合，以促進居民中長期貸款增長改善。而貨幣政

策的空間同步開展，內地核心ＣＰＩ將維持低位，參考最新美國ＣＰＩ同比低於市場預期，美元

隨即大跌和美債利率下滑。隨著環球經濟衰退風險上升，環球通脹或加速回落，聯儲局加息壓力

大減，內地貨幣政策的自主性將明顯加強。

目前，內地貨幣政策仍以穩增長保就業為核心，以維持穩健但略寬鬆政策基調。故此，政策

核心仍在寬信用。估計後續存在進一步降低５年期以上ＬＰＲ的機會，但一刀切的政策利率調降

及降準難度大，始終需要考慮匯率及國際收支壓力。

內地信貸的支撐因素在於企業中長期貸款表現強勁，表內票據融資規模在高基數下進一步攀

升。負面因素則是內地居民中長期貸款、居民和企業的短期貸款較弱。當中，居民中長期貸款偏

弱在於地產銷售仍弱，居民提前償還房貸的意願增加。內地銀行存款收益率下降，而新投放貸款

利率明顯低於此前，導致內地居民更有動力將閒置資金用於提前償還房貸。至於較強的企業中長

期貸款主要涉及基建積極發力，與政策性、開發性金融工具配套的中長期貸款隨項目推進而增加

。其次、房地產領域資金支持力度強化，２０００億元人民幣「保交樓」專項借款、監管部門對

房地產領域貸款投放的窗口指導均產生積極效應。此外，製造業範疇屬貸款投放的重要動力，當

中，人行新設的２０００億元人民幣設備更新改造專項再貸款第四季度正加速投放。

不過，不能否認，內地經濟基本面挑戰再現，出口、疫情、以及房地產銷售均企業經營活動

現金流入產生負面衝擊，影響不能忽視。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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