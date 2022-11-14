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14/11/2022 17:51

《師傅教路－黃瑋傑》石四藥積極優化產品結構，市佔銷售均見增長

　　《師傅教路》石四藥集團（０２００５）主要從事研究、開發、製造及銷售藥物產品，其產
品類別覆蓋製劑、原料藥及藥包材。面對疫情持續反覆、市場需求收縮、供給衝擊等壓力，集團
圍繞優勢製劑、重點製劑品種的市場開發，大宗原料藥和藥包材國內和海外市場拓展，積極優化
產品結構、突出特色新品營銷，市場份額、銷售規模均取得新增長。集團發揮仿製藥迭代創新優
勢及借助一致性評價取得的成效，積極參與國家藥品集採和過往國採續約。目前，集團已有８個
品種１１個品規產品中選國家藥品集採。上半年，集團國家集採中標產品銷售額達１﹒３２億港
元，同比增長約２６０％。
　
＊大輸液市佔持續提升，加大固體製劑商業合作＊
　
　　按產品劃分，注射劑產銷繼續保持穩中有升勢頭，治療性重點產品佔比呈現新增長。疫情常
態化下，國內醫藥市場剛性需求穩定，集團大輸液市場份額持續提升，市場龍頭地位得到持續鞏
固。安瓿產品方面，集團在加快鹽酸氨溴索、多索茶鹼、鹽酸羅哌卡因等國家集採中標品種銷售
的同時，著力推動鹽酸溴己新、硫酸特布他林霧化吸入用溶液、右美托咪定等安瓿新產品的市場
推廣，收到預期效果，成為集團注射液板塊發展的新支點。此外，集團首個眼用液體製劑品種鹽
酸莫西沙星滴眼液獲批上市，填補了集團該製劑空白。
　　固體製劑產品方面，集團結合國家及地方集採政策，在系統做好頭孢地尼膠囊、琥珀酸普盧
卡必利片等中標品種市場供給的同時，通過強化專業推廣、調整市場布局、下沉銷售渠道等措施
，加大對百強連鎖等醫藥商業合作，推動和擴大國內藥企首家獲批品種布南色林片以及新產品瑞
舒伐他汀鈣片（５ｍｇ）等的市場拓展。原料藥產品方面，集團廣祥製藥和國龍製藥經過持續優
化生產工藝、提升環保處理能力，成本和質量等優勢進一步顯現，優質產能得到較快釋放，特別
是集團年初垂直收購滄州臨港友誼化工，產業鏈上下游匹配度顯著改善，對集團提升原料藥板塊
盈利能力起到了明顯的促進和拉動作用。藥包材產品方面，今年７月，年產規模２０００萬平米
多層共擠生物用膜以及高端醫用膜材項目竣工投產，產品廣泛應用於細胞培養、疫苗研發、生物
製品等領域，可替代進口。
　
＊今年首三季營業額增２４％，可於３﹒８元買入＊
　
　　於截至２０２２年９月３０日止九個月，集團錄得營業額４８﹒７３億港元，較２０２１年
同期增加２４﹒２％；毛利為２７﹒４２億元，增長１６﹒９％；毛利率為５６﹒３％，同比減
少３﹒５個百分點，主要由於原料藥所佔營業額比例有所提升，而原料藥的毛利率低於藥物製劑
。建議買入價３﹒８元，目標４﹒２５元，止蝕位３﹒６元。《輝立證券董事　黃瑋傑》（筆者
沒有持有上述股票）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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