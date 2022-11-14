《日入而息》中美元首會唔，阿里減持商湯套現１﹒５億

《今天重點》

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中美峰會在峇里上演，習近平稱期待兩國關係重回正軌

阿里巴巴（０９９８８）減持商湯（０００２０）８０００萬股，套現１﹒４６億元

國泰（００２９３）料明年底客運運力將達疫情前水平約７０％

據報澳門政府與賭企達成協議，新經營期投資千億澳門元

港鐵（０００６６）油麻地站路軌旁邊金屬護欄組件移位，致列車偏離路軌；列車油麻地站脫軌

乘客自行疏散，議員質疑絕不安全；林世雄稱要求港鐵周三提交初步報告，兩個月內完成調查

七欖播錯國歌，湯家驊稱肯定非無心之失已犯國安法；外電指亞欖人員誤把反修例歌曲改名「香

港」儲存電腦；港協暨奧委會表示國歌不容貶損，已責成欖總深入調查；鄭泳舜稱強烈譴責錯播

國歌，特區政府要嚴肅處理；霍啟剛稱致函韓駐港領館促主辦方向中國人致歉；亞洲欖總為錯播

國歌向中央、特區政府及香港欖總道歉

優質房地產企業獲准以銀行保函置換部分預售監管資金

人幣即期收漲７２８點曾觸７﹒０２，創近２個月新高

傳監管要求股份行年底前向房企提供至少４０００億淨融資

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《即日市況》

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恒指全日高收２９４點報１７６１９，科指高收６２點報３５５４

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《深滬股市》

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滬指高開低收０﹒１％外資流入新高，金融支持地產升

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《美元匯價》

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英鎊若回調接近１﹒１６５０可吸納

歐元最新報１﹒０３０２╱０６，日圓最新報１４０﹒４６╱４９

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《公司業績》

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名創優品（０９８９６）首季度純利升１﹒７倍至４﹒１億元人民幣

零跑汽車（０９８６３）第三季虧損擴大至１３﹒４億元人民幣

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《公司資訊》

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國泰（００２９３）料明年底客運運力將達疫情前水平約７０％

石四藥（０２００５）取得國家藥監局阿奇霉素片藥品生產註冊批件

康方（０９９２６）非小細胞肺癌新藥獲國家藥監局三項突破療法認定

沛嘉（０９９９６）心臟二尖瓣置換系統臨床試驗完成首例植入

火幣科技（０１６１１）無法從加密貨幣交易所ＦＴＸ提取資產

快手（０１０２４）１１６心意購物節電商短視頻訂單量按年增逾五倍

小米（０１８１０）受上游零部件供應影響，小米１１系列產品陸續停產

港鐵（０００６６）油麻地站路軌旁邊金屬護欄組件移位，致列車偏離路軌；列車油麻地站脫軌

乘客自行疏散，議員質疑絕不安全

澳能建設（０１１８３）兩間附屬已取得１４﹒５萬噸訂單合約

攜程（０９９６１）過去３天入境內地機票訂單增長２７％

據報匯豐私人銀行業務在中國擴張速度正加快；匯豐向亞洲私人銀行客戶推出「匯豐明策投資」

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《國企紅籌》

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延長石油（００３４６）附屬涉及兩宗法律訴訟，共涉約７８９萬元人民幣

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《神州民企》

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中梁控股（０２７７２）料不會在寬限期內支付兩票據的到期應付

利息

新世紀醫療（０１５１８）不知悉任何股份價格近期波動原因

中國賽特（００１５３）上市地位將自本周三起取消

祥生控股集團（０２５９９）陳國農辭任財務總監

眾誠能源（０２３３７）獲選為ＭＳＣＩ中國小型股指數成分股

億達中國（０３６３９）１０月合約銷售按年跌３８％

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《中國要聞》

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國家能源局表示正推進第三批大型風電光伏基地項目審查

長三角示範區一批重點項目開工，總投資逾２００億

北交所表示在轉板股票融資融券業務銜接作適應性安排

甘霖稱提升反壟斷反不正當競爭監管執法效能

上海推年內最大批次新房供應，涉１﹒６萬套房源

醫保局表示首九月基本醫療保險基金收入同比增５﹒５％

需求放緩，傳中國要求沙特阿美將１２月原油供應減半

珠海航展閉幕，簽約總額超３９８億美元

李克強東亞峰會提三點倡議，妥處分歧不脫勾

銀保監擬要求金融機構不得擅自向境外提供數據資料

人行５０億逆回購利率持平，放水３０億

蔡奇不再兼任北京市委書記，原福建省委書記尹力接任

銀保監擬大修銀行業監督管理法，提高對股東違法打擊

中證監國資委發１４條舉措，支持央企發行科技創新債

日本政府稱岸田文雄周四與習近平會談

湖北省國資委副主任何慶豐接受紀律審查和監察調查

馬斯克否認將向北美銷售上海廠產特斯拉

抖音電商表示商家數量增８６％，貨架場景帶動銷量翻倍

海南離島免稅店「雙１１」銷售額逾２２億，同比增３％

財新表示光大銀行行長付萬軍已調任農行，接替張青松任行長

人行等表示受疫情影響小微企貸款還本付息可延至明年中

美關注中國助柬埔寨升級海軍基地，中方稱屬正常交流

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《寶島快訊》

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台股收升１﹒１９％，報１４１７４﹒９點

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《內房困局》

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中梁控股據報積極申請「第二支箭」發債融資

傳監管要求股份行年底前向房企提供至少４０００億淨融資

官媒表示１６項措施以時間換空間，供需兩端支持地產業

投行表示監管當局對房企「不救到救」態度存根本轉變

穆迪表示金融支持地產業為避系統風險，難扭轉行業下滑

融創多隻境內債今起集體停牌，擬進行轉讓

銀河證券表示金融支持地產政策出台，關注銀行估值改善

優質房地產企業獲准以銀行保函置換部分預售監管資金

深圳擬將商品房預售資金監管主體由銀行改為政府

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《國際要聞》

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以國前總理內塔尼亞胡再度執政，料採強硬對伊朗政策

土國６年來最嚴重恐襲，伊斯坦布爾爆炸６死８１傷

中期選舉失算，共和黨部分參議員要求延後領袖選舉

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《外圍經濟》

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ＦＴＸ快速崩潰，經歷「自由落體」式破產

佩洛西呼籲美國國會盡快通過提高債務上限

分析反駁馬斯克的說法，認為推特不是快將破產

歐洲準備迎接比平常更溫暖的冬天

歐盟新禁令將生效，耶倫料俄將在原油限價問題上就範

耶倫承認美國利率和強勢美元有溢出效應

聯儲局理事表示停止加息前還有一段路程

英財相或押後實施開源節流計劃，避免令經濟窒息

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《大國博弈》

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澳洲總理期待周二與習近平會面，澳方將提出自己立場

中美峰會在峇里上演，習近平稱期待兩國關係重回正軌

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《其他消息》

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亞洲七人欖球賽南韓站播錯國歌，特區政府強烈不滿

亞洲七人欖球賽播錯國歌，欖總表示強烈不滿不能接受

七欖播錯國歌，湯家驊稱肯定非無心之失已犯國安法

外電指亞欖人員誤把反修例歌曲改名「香港」儲存電腦

港協暨奧委會表示國歌不容貶損，已責成欖總深入調查

鄭泳舜稱強烈譴責錯播國歌，特區政府要嚴肅處理

霍啟剛稱致函韓駐港領館促主辦方向中國人致歉

亞洲欖總為錯播國歌向中央、特區政府及香港欖總道歉

兆康站暴動維修費達８７４萬元，２人認暴動３人續審

陳茂波稱擬年底前以代幣化方式發行綠色債券

孫玉菡稱目標明年初成立新扶貧委員會

黎智英代表或以案件不設陪審團為由，申永久終止聆訊

孫東稱特首要求他親自向人才打電話，冀每年引進不少於３﹒５萬

人

林世雄稱要求港鐵周三提交初步報告，兩個月內完成調查

深股通額度全日用１００億元，外資流入創年內新高；滬股通額度

全日用９１億元，外資大幅流入１６６億元

十大屋苑上周末成交返雙位數，受內地防疫放寬等利好

四行齊加息，建行亞洲加入５厘行列，信銀４﹒８厘

花旗銀行３個月港元定存年利率達４﹒５厘；年輕投資客戶投資近

６成資產，逾５成上半年錄正回報

金管局表示１０月外匯基金境外資產減少１３８億元

專家表示ＭＩＲＲＯＲ演唱會屏幕鋼索安全系數不足，影響評估

據報澳門政府與賭企達成協議，新經營期投資千億澳門元

瑞士百達資管看好亞洲奢侈品市場

私隱專員公署表示醫思健康及快圖美違反私隱條例，遭發執行通知

貝萊德擱置推出中國債券ＥＴＦ

報告指逾８０％內地大灣區消費者優先選擇共同社會價值觀品牌

議員接獲市民投訴電台惡意批評政府，丘應樺稱若違國安會行動

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《新冠肺炎》

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本港新增６０１４宗確診，多１０名患者死亡

中國考慮緊急批准ＢｉｏＮＴｅｃｈ供在華外國人使用

全國增本土１﹒６萬宗續四天破萬，鄭州八區全民核酸

北京新增本土４０７宗，啟動長期滯留京外人員救濟

台灣下月每周入境人次增至２０萬，口罩令有望放寬

官媒稱中國防控形勢仍嚴峻複雜，但未提「動態清零」

防疫「２０條」出台後，多地取消區域全員核酸檢測

上海迪士尼度假區仍然關閉，恢復運營時間未明確

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