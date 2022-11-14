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即市新聞

14/11/2022 19:31

《日入而息》中美元首會唔，阿里減持商湯套現１﹒５億

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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中美峰會在峇里上演，習近平稱期待兩國關係重回正軌　　　　　　　　　　　　　　　　　　
阿里巴巴（０９９８８）減持商湯（０００２０）８０００萬股，套現１﹒４６億元　　　　　
國泰（００２９３）料明年底客運運力將達疫情前水平約７０％　　　　　　　　　　　　　　
據報澳門政府與賭企達成協議，新經營期投資千億澳門元　　　　　　　　　　　　　　　　　
港鐵（０００６６）油麻地站路軌旁邊金屬護欄組件移位，致列車偏離路軌；列車油麻地站脫軌
乘客自行疏散，議員質疑絕不安全；林世雄稱要求港鐵周三提交初步報告，兩個月內完成調查　
七欖播錯國歌，湯家驊稱肯定非無心之失已犯國安法；外電指亞欖人員誤把反修例歌曲改名「香
港」儲存電腦；港協暨奧委會表示國歌不容貶損，已責成欖總深入調查；鄭泳舜稱強烈譴責錯播
國歌，特區政府要嚴肅處理；霍啟剛稱致函韓駐港領館促主辦方向中國人致歉；亞洲欖總為錯播
國歌向中央、特區政府及香港欖總道歉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
優質房地產企業獲准以銀行保函置換部分預售監管資金　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人幣即期收漲７２８點曾觸７﹒０２，創近２個月新高　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳監管要求股份行年底前向房企提供至少４０００億淨融資　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指全日高收２９４點報１７６１９，科指高收６２點報３５５４
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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滬指高開低收０﹒１％外資流入新高，金融支持地產升　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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英鎊若回調接近１﹒１６５０可吸納　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐元最新報１﹒０３０２╱０６，日圓最新報１４０﹒４６╱４９　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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名創優品（０９８９６）首季度純利升１﹒７倍至４﹒１億元人民幣　　　　　　　　　　　　
零跑汽車（０９８６３）第三季虧損擴大至１３﹒４億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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國泰（００２９３）料明年底客運運力將達疫情前水平約７０％　　　　　　　　　　　　　　
石四藥（０２００５）取得國家藥監局阿奇霉素片藥品生產註冊批件　　　　　　　　　　　　
康方（０９９２６）非小細胞肺癌新藥獲國家藥監局三項突破療法認定　　　　　　　　　　　
沛嘉（０９９９６）心臟二尖瓣置換系統臨床試驗完成首例植入　　　　　　　　　　　　　　
火幣科技（０１６１１）無法從加密貨幣交易所ＦＴＸ提取資產　　　　　　　　　　　　　　
快手（０１０２４）１１６心意購物節電商短視頻訂單量按年增逾五倍　　　　　　　　　　　
小米（０１８１０）受上游零部件供應影響，小米１１系列產品陸續停產　　　　　　　　　　
港鐵（０００６６）油麻地站路軌旁邊金屬護欄組件移位，致列車偏離路軌；列車油麻地站脫軌
乘客自行疏散，議員質疑絕不安全　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳能建設（０１１８３）兩間附屬已取得１４﹒５萬噸訂單合約　　　　　　　　　　　　　　
攜程（０９９６１）過去３天入境內地機票訂單增長２７％　　　　　　　　　　　　　　　　
據報匯豐私人銀行業務在中國擴張速度正加快；匯豐向亞洲私人銀行客戶推出「匯豐明策投資」
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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延長石油（００３４６）附屬涉及兩宗法律訴訟，共涉約７８９萬元人民幣　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　中梁控股（０２７７２）料不會在寬限期內支付兩票據的到期應付
　　利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　新世紀醫療（０１５１８）不知悉任何股份價格近期波動原因　　
　　中國賽特（００１５３）上市地位將自本周三起取消　　　　　　
　　祥生控股集團（０２５９９）陳國農辭任財務總監　　　　　　　
　　眾誠能源（０２３３７）獲選為ＭＳＣＩ中國小型股指數成分股　
　　億達中國（０３６３９）１０月合約銷售按年跌３８％　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　國家能源局表示正推進第三批大型風電光伏基地項目審查　　　　
　　長三角示範區一批重點項目開工，總投資逾２００億　　　　　　
　　北交所表示在轉板股票融資融券業務銜接作適應性安排　　　　　
　　甘霖稱提升反壟斷反不正當競爭監管執法效能　　　　　　　　　
　　上海推年內最大批次新房供應，涉１﹒６萬套房源　　　　　　　
　　醫保局表示首九月基本醫療保險基金收入同比增５﹒５％　　　　
　　需求放緩，傳中國要求沙特阿美將１２月原油供應減半　　　　　
　　珠海航展閉幕，簽約總額超３９８億美元　　　　　　　　　　　
　　李克強東亞峰會提三點倡議，妥處分歧不脫勾　　　　　　　　　
　　銀保監擬要求金融機構不得擅自向境外提供數據資料　　　　　　
　　人行５０億逆回購利率持平，放水３０億　　　　　　　　　　　
　　蔡奇不再兼任北京市委書記，原福建省委書記尹力接任　　　　　
　　銀保監擬大修銀行業監督管理法，提高對股東違法打擊　　　　　
　　中證監國資委發１４條舉措，支持央企發行科技創新債　　　　　
　　日本政府稱岸田文雄周四與習近平會談　　　　　　　　　　　　
　　湖北省國資委副主任何慶豐接受紀律審查和監察調查　　　　　　
　　馬斯克否認將向北美銷售上海廠產特斯拉　　　　　　　　　　　
　　抖音電商表示商家數量增８６％，貨架場景帶動銷量翻倍　　　　
　　海南離島免稅店「雙１１」銷售額逾２２億，同比增３％　　　　
　　財新表示光大銀行行長付萬軍已調任農行，接替張青松任行長　　
　　人行等表示受疫情影響小微企貸款還本付息可延至明年中　　　　
　　美關注中國助柬埔寨升級海軍基地，中方稱屬正常交流　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收升１﹒１９％，報１４１７４﹒９點　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《內房困局》　
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　　中梁控股據報積極申請「第二支箭」發債融資　　　　　　　　　
　　傳監管要求股份行年底前向房企提供至少４０００億淨融資　　　
　　官媒表示１６項措施以時間換空間，供需兩端支持地產業　　　　
　　投行表示監管當局對房企「不救到救」態度存根本轉變　　　　　
　　穆迪表示金融支持地產業為避系統風險，難扭轉行業下滑　　　　
　　融創多隻境內債今起集體停牌，擬進行轉讓　　　　　　　　　　
　　銀河證券表示金融支持地產政策出台，關注銀行估值改善　　　　
　　優質房地產企業獲准以銀行保函置換部分預售監管資金　　　　　
　　深圳擬將商品房預售資金監管主體由銀行改為政府　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　以國前總理內塔尼亞胡再度執政，料採強硬對伊朗政策　　　　　
　　土國６年來最嚴重恐襲，伊斯坦布爾爆炸６死８１傷　　　　　　
　　中期選舉失算，共和黨部分參議員要求延後領袖選舉　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　ＦＴＸ快速崩潰，經歷「自由落體」式破產　　　　　　　　　　
　　佩洛西呼籲美國國會盡快通過提高債務上限　　　　　　　　　　
　　分析反駁馬斯克的說法，認為推特不是快將破產　　　　　　　　
　　歐洲準備迎接比平常更溫暖的冬天　　　　　　　　　　　　　　
　　歐盟新禁令將生效，耶倫料俄將在原油限價問題上就範　　　　　
　　耶倫承認美國利率和強勢美元有溢出效應　　　　　　　　　　　
　　聯儲局理事表示停止加息前還有一段路程　　　　　　　　　　　
　　英財相或押後實施開源節流計劃，避免令經濟窒息　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　澳洲總理期待周二與習近平會面，澳方將提出自己立場　　　　　
　　中美峰會在峇里上演，習近平稱期待兩國關係重回正軌　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　亞洲七人欖球賽南韓站播錯國歌，特區政府強烈不滿　　　　　　
　　亞洲七人欖球賽播錯國歌，欖總表示強烈不滿不能接受　　　　　
　　七欖播錯國歌，湯家驊稱肯定非無心之失已犯國安法　　　　　　
　　外電指亞欖人員誤把反修例歌曲改名「香港」儲存電腦　　　　　
　　港協暨奧委會表示國歌不容貶損，已責成欖總深入調查　　　　　
　　鄭泳舜稱強烈譴責錯播國歌，特區政府要嚴肅處理　　　　　　　
　　霍啟剛稱致函韓駐港領館促主辦方向中國人致歉　　　　　　　　
　　亞洲欖總為錯播國歌向中央、特區政府及香港欖總道歉　　　　　
　　兆康站暴動維修費達８７４萬元，２人認暴動３人續審　　　　　
　　陳茂波稱擬年底前以代幣化方式發行綠色債券　　　　　　　　　
　　孫玉菡稱目標明年初成立新扶貧委員會　　　　　　　　　　　　
　　黎智英代表或以案件不設陪審團為由，申永久終止聆訊　　　　　
　　孫東稱特首要求他親自向人才打電話，冀每年引進不少於３﹒５萬
　　人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　林世雄稱要求港鐵周三提交初步報告，兩個月內完成調查　　　　
　　深股通額度全日用１００億元，外資流入創年內新高；滬股通額度
　　全日用９１億元，外資大幅流入１６６億元　　　　　　　　　　
　　十大屋苑上周末成交返雙位數，受內地防疫放寬等利好　　　　　
　　四行齊加息，建行亞洲加入５厘行列，信銀４﹒８厘　　　　　　
　　花旗銀行３個月港元定存年利率達４﹒５厘；年輕投資客戶投資近
　　６成資產，逾５成上半年錄正回報　　　　　　　　　　　　　　
　　金管局表示１０月外匯基金境外資產減少１３８億元　　　　　　
　　專家表示ＭＩＲＲＯＲ演唱會屏幕鋼索安全系數不足，影響評估　
　　據報澳門政府與賭企達成協議，新經營期投資千億澳門元　　　　
　　瑞士百達資管看好亞洲奢侈品市場　　　　　　　　　　　　　　
　　私隱專員公署表示醫思健康及快圖美違反私隱條例，遭發執行通知
　　貝萊德擱置推出中國債券ＥＴＦ　　　　　　　　　　　　　　　
　　報告指逾８０％內地大灣區消費者優先選擇共同社會價值觀品牌　
　　議員接獲市民投訴電台惡意批評政府，丘應樺稱若違國安會行動　
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　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　本港新增６０１４宗確診，多１０名患者死亡　　　　　　　　　
　　中國考慮緊急批准ＢｉｏＮＴｅｃｈ供在華外國人使用　　　　　
　　全國增本土１﹒６萬宗續四天破萬，鄭州八區全民核酸　　　　　
　　北京新增本土４０７宗，啟動長期滯留京外人員救濟　　　　　　
　　台灣下月每周入境人次增至２０萬，口罩令有望放寬　　　　　　
　　官媒稱中國防控形勢仍嚴峻複雜，但未提「動態清零」　　　　　
　　防疫「２０條」出台後，多地取消區域全員核酸檢測　　　　　　
　　上海迪士尼度假區仍然關閉，恢復運營時間未明確　　　　　　　
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