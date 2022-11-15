《油金掠影》ＯＰＥＣ下調全球需求預測，國際油價下挫，期金續升

《經濟通通訊社１５日專訊》原油期貨價格下跌，市場關注內地疫情發展。石油輸出國組織

自４月以來第５次下調今年全球石油需求增長預測，同時下調明年增長估計，認為高通脹及利率

上升令經濟面臨更大挑戰。

紐約期油收報每桶８５﹒８７美元，跌３﹒０９美元或３﹒４７％；布蘭特期油收報每桶

９３﹒１４美元，跌２﹒８５美元或３％；天然氣價格上漲０﹒９％，收報每百萬

Ｂｔｕ５﹒９３３美元。

石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）在備受關注的月報中，將今年全球石油需求的預測下調每日

１０萬桶，降至每日２５０萬桶，同時小幅修正供應預期，暫不改變全球經濟增長預期。

外圍金價靠穩，繼續有資金吸納黃金，不過，美元上升限制金價升幅。

紐約期金收報每盎司１７７６﹒９美元，升７﹒５美元或０﹒４２％；白銀期貨上漲４５美

仙或２﹒１％，收報每盎司２２﹒１１３美元；白金期貨下跌５﹒１０美元或０﹒５％，收報每

盎司１０３３美元；鈀金期貨上漲１３美元或０﹒６％，收報每盎司２０３９﹒５０美元。

分析指，本月迄今大部分漲幅都是短暫爆發，而非從紐約交易時段一開始、甚至倫敦交易時

段尾盤就出現的漲幅。這創造出一個風險，若黃金沒有從市場獲得更強勁的實體買盤，可能再度

下跌。（ｋｙ）

