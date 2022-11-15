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即市新聞

15/11/2022 09:15

《出旗制勝－麥穎儀》憧憬內地防控措施優化，恒指昨一度重上萬八

　　《出旗制勝》美國１０月份通脹低過預期，市場憧憬聯儲局將放慢加息步伐，恒指上周五
（１１日）隨外圍高開過千點，午後愈升愈有，重返１７３００點以上，收報１７３２５點，全
日升１２４４點，大市成交金額約１８２６億元。另外據報內地公布優化防控措施及內房支持政
策，恒指上日（１４日）延續升勢繼續向好，全日高開高走，中段升幅一度擴大至６８５點，一
度重返１８０００點關口之上，之後升勢略為放緩。投資者如看好恒指，或可留意恒指購
２６３３０，行使價１９５００點，實際槓桿７﹒８倍，引伸波幅２９﹒３％，換股比率
６５００兌１，２０２３年４月２７日到期；如看淡，或可留意恒指沽２６７０２，行使價
１５５００點，實際槓桿７﹒２倍，引伸波幅３３﹒３％，換股比率６０００兌１，２０２３年
４月２７日到期。
　　內地公布優化新冠肺炎疫情防控措施，並對入境人員將「７＋３」調整為「５＋３」，市場
或憧憬防控措施放寬或對友邦（０１２９９）保險業務增長有正面影響，友邦上周五隨大市裂口
高開逾５％重返７０元大關之上，收報７３﹒０５元，全日升８﹒８％。上日股價繼續走高，一
度升逾５﹒６％，突破２００天線。回顧自１１月以來表現強勢，相比１０月底低位反彈近
３５％。投資者如看好友邦，或可留意友邦購１７８４７，行使價９５元，實際槓桿５倍，引伸
波幅３３﹒９％，換股比率５０兌１，２０２３年１２月２８日到期；如看淡，或可留意友邦沽
２５３７５，行使價５８﹒８８元，實際槓桿７﹒６倍，引伸波幅４０﹒４％，換股比率１０兌
１，２０２３年３月３０日到期。
　　阿里（０９９８８）雙１１購物節正式拉開帷幕，上周五股價一改頹勢高開高走，日內升幅
一度高達１３﹒４％，升穿２０天移動平均線及７０元大關，收報７０﹒８元，全日升
１２﹒４％。上日雖能隨著大市反彈，中段一度考驗７０元整數關口支持位。投資者如看好阿里
，或可留意阿里購２５８３６，行使價８０﹒０５元，實際槓桿３﹒４倍，引伸波幅５８﹒５％
，換股比率１００兌１，２０２３年６月２９日到期；如看淡，或可留意阿里沽２７９２８，行
使價６０﹒１３元，實際槓桿３﹒１倍，引伸波幅６４﹒７％，換股比率５０兌１，２０２３年
４月２７日到期。
《花旗上市結構性產品部副總裁　麥穎儀》
　
＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述之相關資產
　
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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