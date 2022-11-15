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即市新聞

15/11/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》本周恒指收市位宜高於１７３６８

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
偏好和向淡。港股反彈勢頭未盡，昨早（１４日）恒指曾高見１８０１２，遠遠超越了量度升幅
目標１７４６５。上月５日高位１８１６４為短期重要支持位，若好友成功攻抵其上，下站升浪
目標應看１５９４５＋（１６８２２－１５３０２）ｘ１﹒６１８＝１８４０５。本欄相信，該
關口附近會有淡友大戶努力守關；大市須先作整固，才具條件再升。昨天錄得長身軀的陰燭，代
表高位１８０１２已有不輕的初步阻力。
　　自上月３１日低位１４５９７起的升浪仍未完結，於本月１０日低位１５９４５被跌越前，
「一浪高於一浪」的局勢未算被正式破壞。日線圖上，各主要技術分析指標維持利好，支持指數
作進一步反彈的可能性很大。周線圖上，上周高位１７３６８為ＳＡＲ極點高位，即只要本周收
市位高於高位，中期後市應具條件再升。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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