碧桂園（０２００７）擬折讓近１８％配股，淨籌３８﹒７億元

《經濟通通訊社１５日專訊》碧桂園（０２００７）擬透過瑞銀及摩通向不少於六名獨立承

配人，配售１４﹒６３億股，佔擴大股本５﹒６６％，每股作價２﹒６８元，比上日收市價折讓

１７﹒８％，淨籌約３８﹒７億元，用於為現有境外債項再融資及一般營運資金。

配售完成後，碧桂園聯席主席及執行董事兼控股股東楊惠妍持股由５９﹒６％攤薄至

５６﹒２３％。（ｍｈ）

