《專家之言－李偉傑》好消息爆發港股飆升，暫現阻力可待機入市

《專家之言》上周提及恒指短線預料在１５９５０點至１６２００點水平作第一段支撐位置

，可上望１７５００點，在上周一（７日）急升之後，港股在上周中期持續回落，在上周四

（１０日）剛好低位見１５９４５點，當然昨天（１４日）港股超額突破，高位曾突破

１８０００點，港股在升破２０天線後，走勢進一步樂觀，主要是好消息集體爆發，上周四美國

公布１０月份ＣＰＩ按年升７﹒７％，除低過市場預期７﹒９％，亦較９月下跌０﹒５％，同時

核心通脹按年升６﹒３％，較預期６﹒５％為低，初步反映美國通脹全面回落，市場開始預計美

國聯儲局１２月加息步伐有機會放緩至０﹒５厘水平，觸發美國１０年期債息回落至３﹒９厘以

下，美匯指數亦從公布前１１１水平，回落至１０７以下水平，因此迫使非美元資產反彈。



＊內地放鬆防疫利經濟增長，持續扶持內房改善氣氛＊



除此之外，內地上周公布放寬入境隔離人數，由「７＋３」縮減至「５＋３」，同時取消入

境航班熔斷機制，加上對內整治「一刀切」式防疫防控，禁隨意停工及靜默管理，市場憧憬在內

地防疫措施逐步放鬆之餘，對經濟活動維持支持方向，長遠在疫情持續下可支撐經濟活動維持正

增長。另外內地對內房持續帶來正面扶持亦可改善市場投資氣氛，早前人行支持民企發債，周末

期間人民銀行和銀保監最新下發金融支持房地產市場平穩健康發展的１６條措施，民企內房出現

報復式反彈。若果錯過了突破２０天線追貨投資者，現時已在１８０００點附近，可以再等待時

機來臨，因為在１０月５日至１０月７日期間，港股在１７６８２至１８１４３點形成島形頂，

短暫形成阻力，因此恒指有機會稍作整固，預計在１７０００點至１７２２７點５０天線水平會

有新一輪整固格局形成。《華盛證券經紀部董事 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或

有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）



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