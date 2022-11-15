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即市新聞

15/11/2022 17:00

《盤後部署》恒指連升三日兼重上萬八關，短期料可挑戰百天線

　　《經濟通通訊社１５日專訊》港股今日延續上日升勢。恒指高開４６點，報１７６６５。開
市初段曾經倒跌逾６０點，但很快就重拾升勢，早市升幅曾擴至逾６００點。半日升６３７點，
收報１８２５７。午後升幅進一步擴大至逾７００點，高見１８３５６，最終收復１８０００關

　　恒指收報１８３４３，升７２３點或升４﹒１１％，主板成交２０５０﹒８９億元。國企指
數收報６２６９，升２８９點或升４﹒８４％。恒生科技指數收報３８１３，升２５９點或升
７﹒３０％。
　　內地股市方面，上證綜合指數收報３１３４，升５０點或升１﹒６４％，成交
４４６４﹒６０億元人民幣。深證成份指數收報１１３５１，升２３７點或升２﹒１４％，成交
２７８１﹒００億元人民幣。
　
＊內地多地調整防疫政策＊
　
　　大市今日成交額２０５０億元，資金淨流入較上日多１１５億元，反映市場交投氣氛仍活躍
。港股連升第三個交易日，可能受到幾個利好因素刺激。
　　第一，中美元首會晤，讓市場憧憬兩國關係可能改善，令一眾中概股升幅較顯著。第二，內
地日前宣布鬆綁防疫管控，在優化防控「２０條」推出後，多地調整防疫政策，當中洛陽市坐公
共交通不用核酸，餐飲股今日表現都較理想。第三，據報澳門特區政府已與競投新一個１０年的
澳門博彩特許經營權的公司達成協議，在特許經營期內的投資總額約１０００億澳門元，濠賭股
齊揚，金沙（０１９２８）升幅一度逾８％。以上利好因素相信推動投資者積極入市，並令恒指
重上１８０００關。
　　在日線圖上，恒指今日連續第三個交易日企穩在５０天線上，收市更高於１０月５日裂口上
升高位１８１６４，仍維持上升動力。若果接下來幾日成交額能保持強勁，恒指短線相信可挑戰
１００天線（目前為１８８６２）。
　
＊嗶哩嗶哩現時宜食胡＊
　
　　科技股日內表現理想，ＡＴＭ三隻重磅藍籌股為恒指合共帶來逾３３０點升幅。阿里巴巴
（０９９８８）升１１﹒０５％，收報７８﹒９元，該股成交約１﹒８７億股，涉資
１４４﹒９２億元，盤中高見８０﹒８５元，最低見６９﹒７５元。股價今日成交大幅增加，與
日內升勢配合，收市更突破５０天線，短線有望突破１０月５日高位８４﹒６元，並挑戰１００
天線（目前為８７﹒７元）。騰訊（００７００）則升１０﹒５１％，收報２８８元；美團
（０３６９０）升６﹒３３％，收報１６６﹒４元。
　　另外，嗶哩嗶哩（０９６２６）升１５﹒１４％，收報１１７﹒１元。在日線圖上，股價今
日同樣突破５０天線，更一度突破１０月１０日裂口低開的高位１２０元，惟今日的９日ＲＳＩ
已升至７１，逐步升近嚴重超買區，持貨者現階段可減倉鎖定利潤，未持貨者則可待股價回至
１０天線（目前為８９﹒７２元）買入，相對較現價買入值博。（ｅｒ）

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