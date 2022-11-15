《盤後部署》恒指連升三日兼重上萬八關，短期料可挑戰百天線

《經濟通通訊社１５日專訊》港股今日延續上日升勢。恒指高開４６點，報１７６６５。開

市初段曾經倒跌逾６０點，但很快就重拾升勢，早市升幅曾擴至逾６００點。半日升６３７點，

收報１８２５７。午後升幅進一步擴大至逾７００點，高見１８３５６，最終收復１８０００關

。

恒指收報１８３４３，升７２３點或升４﹒１１％，主板成交２０５０﹒８９億元。國企指

數收報６２６９，升２８９點或升４﹒８４％。恒生科技指數收報３８１３，升２５９點或升

７﹒３０％。

內地股市方面，上證綜合指數收報３１３４，升５０點或升１﹒６４％，成交

４４６４﹒６０億元人民幣。深證成份指數收報１１３５１，升２３７點或升２﹒１４％，成交

２７８１﹒００億元人民幣。



＊內地多地調整防疫政策＊



大市今日成交額２０５０億元，資金淨流入較上日多１１５億元，反映市場交投氣氛仍活躍

。港股連升第三個交易日，可能受到幾個利好因素刺激。

第一，中美元首會晤，讓市場憧憬兩國關係可能改善，令一眾中概股升幅較顯著。第二，內

地日前宣布鬆綁防疫管控，在優化防控「２０條」推出後，多地調整防疫政策，當中洛陽市坐公

共交通不用核酸，餐飲股今日表現都較理想。第三，據報澳門特區政府已與競投新一個１０年的

澳門博彩特許經營權的公司達成協議，在特許經營期內的投資總額約１０００億澳門元，濠賭股

齊揚，金沙（０１９２８）升幅一度逾８％。以上利好因素相信推動投資者積極入市，並令恒指

重上１８０００關。

在日線圖上，恒指今日連續第三個交易日企穩在５０天線上，收市更高於１０月５日裂口上

升高位１８１６４，仍維持上升動力。若果接下來幾日成交額能保持強勁，恒指短線相信可挑戰

１００天線（目前為１８８６２）。



＊嗶哩嗶哩現時宜食胡＊



科技股日內表現理想，ＡＴＭ三隻重磅藍籌股為恒指合共帶來逾３３０點升幅。阿里巴巴

（０９９８８）升１１﹒０５％，收報７８﹒９元，該股成交約１﹒８７億股，涉資

１４４﹒９２億元，盤中高見８０﹒８５元，最低見６９﹒７５元。股價今日成交大幅增加，與

日內升勢配合，收市更突破５０天線，短線有望突破１０月５日高位８４﹒６元，並挑戰１００

天線（目前為８７﹒７元）。騰訊（００７００）則升１０﹒５１％，收報２８８元；美團

（０３６９０）升６﹒３３％，收報１６６﹒４元。

另外，嗶哩嗶哩（０９６２６）升１５﹒１４％，收報１１７﹒１元。在日線圖上，股價今

日同樣突破５０天線，更一度突破１０月１０日裂口低開的高位１２０元，惟今日的９日ＲＳＩ

已升至７１，逐步升近嚴重超買區，持貨者現階段可減倉鎖定利潤，未持貨者則可待股價回至

１０天線（目前為８９﹒７２元）買入，相對較現價買入值博。（ｅｒ）

