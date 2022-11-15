《政經范局－范強》且看朝鮮半島子彈飛

《政經范局》就在越南、巴基斯坦、坦桑尼亞和德國首腦先後訪問北京的這些日子，以及在

美國民主、共和兩黨忙於逐鹿中期選舉的這段時間，朝鮮半島導彈如雨、軍演不絕，中美兩國領

導層不約而同冷處理，姑且先看三八線南北子彈飛。



基於半島的重要地緣戰略位置，中美雙方終究都不可能袖手旁觀。尤其是在中共二十大結束

，及美國民主黨政府經受了中期選舉考驗之後，兩國領導人在印尼巴峇Ｇ２０峰會相遇，半島安

全問題就不可能不提了。



半島問題極其複雜，原因在於它是亞歐大陸歷史與未來變局的交叉點。就歷史角度而言，它

的討論往往被局限在誰先發動戰爭的「微觀」層面上，而忽略了冷戰的爆發，是導致半島在結束

日本殖民統治後走向分裂，並進一步爆發戰爭的主要推力。



換言之，隨著當前新冷戰意識抬頭，不僅歐洲已經爆發戰爭，且北約亦公開向亞洲伸手，就

不能不令人擔憂，半島重燃戰火的危機會否隨之升高。這就關乎到半島內內外外的朝、韓、日、

俄、美、中六國，如何從歷史定格面向未來變局。



＊新冷戰的巨大引力＊



首要問題，當然是南、北韓能否抗拒新冷戰「黑洞」產生的巨大引力。平心而論，在金正恩

逐步掌握北韓權力核心的十多年來，南、北韓除了早期在２０１０年發生南韓天安艦被擊沉及延

坪島炮戰後，尚算保持了大致的平靜。



即使是面對半島核危機不斷升級，雙方仍不忘「切香腸」式的小心計算。例如，北韓把研發

彈道導彈和核武小型化的假想敵鎖定在美日同盟；而南韓則在緊握美國軍事保護傘的同時，致力

扮演朝美和談的中間人角色，藉此避開北韓戰略威懾力的鋒芒。



不幸的是，在新冷戰思維抬頭的大背景下，俄國出兵烏東及北約東進亞洲，正在急速加劇南

、北韓的敵對狀態：



＊朝俄抱團突破封鎖＊



在三八線以北，朝俄關係再度靠近。由於兩國均受到了七國集團（Ｇ７）主導的「國際社會

」制裁，因此也就可以放開手腳加強合作。雙方早前在東方經濟論壇舉行期間，敲定了開放兩國

邊界及鐵路交通，並恢復貨物流通。



朝俄兩國的合作包括何種內涵，自然引起了美日韓同盟的關注。事實上，當俄烏戰況陷入膠

著之時，俄羅斯媒體便曾公開討論北韓派十萬志願兵入烏助戰的可能性。雖然此類話題甚為天方

夜譚，但本月初華府直指，北韓秘密向俄羅斯運送了大量炮彈，證明北韓支持俄羅斯發動的侵略

戰爭。



與此同時，北韓在近月的「導彈雨」中，展示了其導彈技術的驚人發展，尤其是對高超音速

彈道導彈技術的掌握，正在改寫半島軍事力量平衡。北韓同時還通過立法，自行確定了其核武國

地位。雖然此舉在一定程度上令北韓的核武政策清晰化，但同時亦發出一個訊息，即透過談判方

式恢復半島無核化已幾乎沒有可能。



北韓下一步將會推進核彈小型化，及核戰略潛艇的研發，這不僅為美國未來在半島部署戰術

性核武提供了口實，同時亦促使近年關係疏遠的南韓與日本再度靠近，加強在軍事情報等方面的

共享合作，偵測北韓的陸地和水下戰略武器動向。



三八線以南同樣動作多多。南韓新總統尹錫悅上任後，表面上是因應北韓發展核武而作出一

系列強措施，但實際上他的手已經遠遠伸到了半島傳統安全範疇之外。最為顯著的是向波蘭售武

，包括韓產ＦＡ－５０輕型戰鬥機、Ｋ２「黑豹」主戰坦克和Ｋ－９自行火炮等，並進一步簽訂

了購買「天橆」多管火箭炮的框架協議，甚至是在波蘭承建核電站。



＊南韓藉軍售與北約靠近＊



波蘭不僅是北約成員國，也是當前最為積極支援烏克蘭抗俄的東歐國家。南韓的售武自然引

起俄羅斯關注。而就在華府指北韓秘密對俄提供炮彈不久，美國媒體亦披露，美國秘密向南韓採

購１０萬枚炮彈供應烏克蘭戰場。俄總統普京曾親自過問事件，他說：「俄羅斯知道南韓計劃向

烏方提供武器和彈藥。如果我們在這方面恢復與北韓的合作，南韓會怎麼看？他們會高興嗎？」



尹錫悅在首爾隔空回應稱，南韓從未向烏克蘭提供殺傷性武器，但他同時指出，有關事宜屬

於南韓國家主權。然而一個顯而易見的現實是，南韓要想向北約成員國出售軍火，單有主權恐怕

還不夠，而需要美國的指路。



就像拜登政府支持日本成為安理會常任理事國一般，南韓對北約售武亦應被視為美國為消耗

俄羅斯，推動對華脫勾，而對日、韓等國進行利益再分配的一環。透過軍火銷售，南韓既可以填

補北約成員國因援烏而面臨的軍火短缺，同時亦可以令自身軍工業更上一層樓。



這既有助於在脫勾時代維持南韓的經濟增長，亦有助於提升其國際戰略地位。南韓軍工及其

他相關產業，亦因此將與北約建立「結構性」的合作關係。聯同尹錫悅政府積極推進美軍薩德系

統的部署，以及積極謀求加入「三方安全夥伴」（ＡＵＫＵＳ）及「四方安全對話」

（ＱＵＡＤ）機制，事實上反映了南韓對北約東進的正面呼應。



＊北京展開敢於鬥爭的外交＊



當中美兩國領導人在巴峇島舉行會談時，在俄烏衝突及南、北韓關係再度惡化的當下，一個

突出的現象是，中國已經成為唯一可以與半島各方保持對話的國家。主要原因在於，中方在支持

半島無核化的同時，亦反對冷戰式集團對抗，仍保持較為置中的立場。而中國下一步會如何回應

半島的子彈亂飛，自亦引起其餘各方的關注。



基於半島就在中國東北門戶之外的事實，中方的半島政策仍舊離不開促進經貿發展，建構持

久區域和平穩定。就此角度而言，中共二十大提出「敢於鬥爭、善於鬥爭」的外交方向，應從中

共「鬥爭」與「團結」的唯物辯證關係來理解。以此推測，北京在未來處理半島問題時，會更為

著重「鬥爭」與「團結」的相互呼應，以求達成「止戰止亂」和「反制脫勾」的雙重目標。



從長遠而言，北京可以按照在南海推進行為準則的經驗，提出東北亞行為準則倡議，雖然未

必可以在一時半刻取得進展，但有助於清楚表達中方對半島未來的願景，既為中方的有關外交政

策提供框架性指引，亦有助於令半島各方保持清醒，避免子彈一飛再飛。

《經濟通通訊社評論員 范強》

