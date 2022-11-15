《台股攻略－黃振宇》股神首買台積電，電子股同步領漲

《台股攻略》股神巴菲特旗下巴郡（Ｂｅｒｋｓｈｉｒｅ Ｈａｔｈａｗａｙ）首度買入台

積電，消息刺激台股加權指數今日（１５日）升１５１點開市，台積電一度迫近漲停，多隻半導

體股獲資金追捧下同步走強，指數最終收１４５４６點，升３７１點，成交金額為新台幣

２９８３﹒４８億元，台積電貢獻指數約２６７點升幅，三大法人合計淨買入新台幣

２８９﹒９８億元。

巴菲特旗下巴郡首度買入約６０１０萬股的台積電ＡＤＲ，價值４１﹒２億美元，與此同時

，避險基金老虎全球（Ｔｉｇｅｒ Ｇｌｏｂａｌ）亦於第三季買入１３２萬股的台積電ＡＤＲ

，消息刺激台積電高開，一度衝上新台幣４８７元迫近漲停，最終收新台幣４８０元，升

７﹒９％，市值回升至新台幣１２﹒４４兆元。晶圓代工廠聯電收新台幣４６﹒６元，升

３﹒８％；聯發科收新台幣７２２元，升３﹒６％；國巨、瑞昱、大立光及台達電均升２％至

４％，其他電子股的弘塑、精材及光洋科同步漲停，中砂升９﹒２％，帆宣升７﹒３％，辛耘升

５﹒１％，家登升３％。航運股方面，貨櫃三雄的長榮跌０﹒３％，陽明跌１﹒４％，僅萬海升

０﹒７％。水泥股的台泥跌０﹒９％，東泥跌０﹒８％，環泥及嘉泥則分別升２﹒１％及

３﹒６％。受惠中國推振興房市政策，鋼鐵股的中鴻升７﹒４％，大成鋼升１﹒２％，第一銅升

４﹒１％，春雨、豐興、官田鋼、千興、威致及海光等均升２％至３％。

由於美國通脹放緩，市場憧憬美聯儲局１２月放緩加息步伐，而中國清零政策降溫，另外傳

出俄羅斯與烏克蘭將會和談，令大市投資氣氛回暖，預計台股將重回正軌，現階段可留意重現升

勢的電子股，建議採取趁高減持，回調時分注入市的投資策略。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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