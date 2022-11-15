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即市新聞

15/11/2022 10:54

《窩輪豪情－梁業豪》恒指期貨仍待成功上企１８２０５

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為地產建築業、
綜合企業與金融業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為龍湖
集團（００９６０）、碧桂園（０２００７）與中國海外發展（００６８８），可用作買入其相
關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股
份，則宜首選九龍倉（００００４）、中銀香港（０２３８８）與中國財險（０２３２８）。
　　昨天（１４日）恒指期貨低位１７５４４是否已經是新一輪調整的底部，是我們現時應該細
心觀察的。恒指熊證重貨區現位於１８２００－１８２９９，共有２２隻熊證。若恒指被推上
１８２９９，將共有３９隻恒指熊證被強制性收回，涉及街貨量７﹒３３億份，將產生１３３８
張恒指期貨好倉的殺傷力。至於恒指牛證街貨量，現位於１６５００－１６５９９；由於距離現
水平很遠，加上短期市勢已經變為顯著向好，暫時沒有被殺倉的危險。剛公布的內地經濟數據不
理想，惟內地股市與港股皆升，證明好友大戶無意撒退。最後，恒指期貨雖已升抵１８２１５，
仍待成功上企１８２０５關口。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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