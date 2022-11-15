《談國論企－黎偉成》銀行１０月份少增屬合理調節

《談國論企》中國的商業銀行等金融機構貸款增長淨額，於２０２２年１０月份同比少增兩

成半，該為９月份同比多增四成八和環比多增９７﹒６％後的合理調節，使１－１０月份累計額

度的增幅６﹒５５％，可支持經濟在四季度持續三季度的恢復態勢，甚至逐步穩中有進的發展。

言者不要就個別數據而以點？面的看，否則有誤導之嫌，對事、對己當屬壞事。



＊企事業單位固投１０月倍增流動資金足夠＊



來自中國人民銀行所發布的最新金融統計資料，金融機構的人民幣貸款淨增額度於２０２２

年１０月份僅達６１５２億元（見表一），較上年同期少增２１１０億元或２５﹒５２％，表面

看來是差勁的數據，但此數連同９月份達２﹒４７萬億元同比增加４８﹒７％和環比飆升

９７﹒６％分析，解讀是（甲）貸款增長淨額在極快速的增長後，迅作調整，所少增的幅度相對

不算可觀，顯示居民和企業已得到相當充裕的頭寸，應對所需，乃合理和可接受之象。

尤其是（乙）商業銀行今年作出的貸款，對經濟社會肯定有足夠的支持。君不見，人民幣貸

款淨增額度於（１）上半年累計達１３﹒６３萬億元，同比增長７﹒２１％，對國內生產總值

ＧＤＰ於三季度升幅由二季度的０﹒４％提升至３﹒９％，是為疫情受控對支持經濟恢復的貨幣

政策配合。再（２）於１－９月份累計１８﹒０８萬億元的同比增長８﹒１３％，比１－６月份

的升幅多０﹒９２個百分點，可在相當程度意味經濟在四季度的發展，該有足夠頭寸支持。

再看商業銀行於１０月份對經濟社會的貸款情況，惹人注目的仍然是（一）繼續強化對企（

事）業單位的貸款，淨增額度於２０２２年１０月份４６２６億元（見表三，下同），同比增長

４９﹒１７％，漲幅高於前三季度的３８﹒２９％，主要集中於（１）中長期貸款，淨增額度於

２０２２年１０月份達４６３２億元，同比飆升１﹒１１倍，而２０２１年同期僅２１９０億元

和減少４６﹒７％，相對於前三季度累計８﹒６５萬億元僅增３﹒８４％，有十分明顯的提升，

足見商業銀行對企業的發展和投資活動的支持力度，相當強力，亦反映出企業對中長線固投轉為

積極和具信心，理由為：中國政府採取適當和及時有效的措施挺國民經濟，和應對反擊美國瘋狂

全面攬炒劣行，取得成效；歐美經濟漸步衰退險境，暫未使中國商品出口受到太大的壓力，更是

有順差。

至於企業的（２）企業的短期貸款淨額，於２０２２年１０月份無疑減少１８４３億元和同

比多減５﹒３９倍，但此項於前三季度累計達３﹒２８萬億元同比增長２﹒１１倍，肯定是大增

後的一個調節。和（３）票據融資於１０月份達１９０５億元，同比增長６２﹒２２％，乃於前

三季度２﹒５萬億元飆升２﹒０６倍的情況底下持續高增，反映出企業在境內經濟漸恢復與境外

經濟低迷之困，最首要的是要解決現金流，得到商業銀行的積極和正面的支持。



＊居民消費審慎而買樓置業情況持續疲弱＊



問題在於（二）住戶貸款，有每下愈況之概：於２０２２年１０月份淨減１８０億元，而

２０２１年１０月份尚淨增７﹒２％至４６４７億元，連同此項於２０２２年前三季度淨增累計

額度３﹒４１萬億元，較上年同期６﹒３５萬億元大幅減少３６﹒２％，表現確實未如人意，乃

受困於（Ｉ）住戶的中長期貸款，於２０２２年１０月份僅淨增３３２億元，同比大減

９２﹒１３％，比前三季度淨增２﹒３２億元所減的５０﹒８４％更甚。住戶的中長期貸款，多

用於購買商品住宅房，此顯內地的房地產市場情況頗差。

再看（ＩＩ）住戶的短期貸款，於２０２２年１０月份淨減５１２億元，而２０２１年同期

卻大增５６﹒６１％至４２６億元，表現甚至比２０２２年前三季度淨增１﹒０９萬億元減

３３﹒１２％更差。此數與消費活動有關，反映出以居民購物有關的內需情況不理想。這與疫情

在境內出現散發多發凡幾個月，所造成的困擾，相當重大。

國務院總理李克強２０２２年８月３１日主持召開國務院常務會議，進一步明確指出，要以

（１）促投資（２）帶消費（３）增就業等作為擴大有效需求，和鞏固經濟恢復基礎，增長發展

後勁的重要手段，更表「細化實化接續政策、９月上旬實施細則應出盡出」，相信四季度的經濟

會如三季度的穩定恢復。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠

ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表一： 金融機構人民幣貸款變化

淨貸款額度（億元） 累計額度（億元）

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１０月２０２２ ６１５２ －２５﹒５３％ １８﹒６９萬 ＋６﹒５５％

９月２０２２ ２﹒４７萬 ＋４８﹒７０％ １８﹒０８萬 ＋８﹒１３％

８月２０２２ １﹒２５萬 ＋２﹒４６％ １﹒５６萬 ＋３﹒５８％

７月２０２２ ６７９０ －３７﹒１２％ １４﹒３５萬 ＋３﹒７５％

６月２０２２ ２﹒８萬 ＋３２﹒５０％ １３﹒６８萬 ＋７﹒２１％

５月２０２２ １﹒８９萬 ＋２６﹒００％ １０﹒８８萬 ＋２﹒２５％

４月２０２２ ６４５４萬 －５５﹒９０％ ８﹒９９萬 －１﹒６４％

３月２０２２ ３﹒１３萬 ＋１４﹒６０％ ８﹒３４萬 ＋８﹒７３％

２月２０２２ １﹒２３萬 －９﹒５０％ ５﹒２１萬 ＋５﹒４６％

１月２０２２ ３﹒９８萬 ＋１１﹒１７％ ３﹒９８萬 ＋１１﹒１７％

１２月２０２１ １﹒１３萬 －１０﹒３０％ １９﹒９５萬 ＋３﹒０４％

１１月２０２１ １﹒２７萬 －１１﹒１８％ １８﹒８１萬 ＋２﹒３４％

１０月２０２１ ８２６２ ＋１９﹒７７％ １７﹒５４萬 ＋３﹒５０％

１２月２０２１ １﹒１３萬 －１０﹒３０％ １９﹒９５萬 ＋３﹒０４％

１２月２０２０ １﹒２６萬 ＋１０﹒５２％ １９﹒３６萬 ＋１６﹒７７％

１２月２０１９ １﹒１４萬 ＋５﹒６０％ １６﹒８１萬 ＋４﹒００％

１２月２０１８ １﹒０８萬 ＋８４﹒８０％ １６﹒１７萬 ＋１９﹒５１％

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表二：人民幣貸款季度累計統計（億元）

２０２２年 ２０２１年

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四季度 ３﹒２２萬 －４﹒７０％

三季度 ４﹒４０萬 ＋１１﹒１１％ ３﹒９６萬 －５﹒００％

二季度 ５﹒３４萬 ＋４﹒９１％ ５﹒０９萬 ＋２﹒００％

一季度 ８﹒３４萬 ＋８﹒７３％ ７﹒６７萬 ＋８﹒０２％

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表三：金融機構人民幣貸款淨增長結構（億元計，同比增╱減）

２０２２年１０月 ２０２１年１０月

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住戶貸款 減１８０ 增４６４７ ＋７﹒２０％

短期 減５１２ 增４２６ ＋５６﹒６１％

中長期 增３３２ －９２﹒１３％ 增４２２１ ＋４﹒０４％

企（事）業單位 增４６２６ ＋４９﹒１７％ 增３１０１ ＋３２﹒８０％

短期 減１８４３ ＋５﹒３９％ 減２８８ －６５﹒６０％

中長期 增４６２３ ＋１﹒１１倍 增２１９０ －４６﹒７０％

票據融資 增１９０５ ＋６２﹒２２％ 增１１６０

非銀行業金融機構 增１１４０ ＋９５﹒５４％ 增５８３ ＋５２﹒６０％％

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資料來源：中國人民銀行

資料整理：黎偉成



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