恒指升幅擴大至逾４００點，重上萬八關；金沙、阿里漲逾７％

《經濟通通訊社１５日專訊》恒指升幅擴大至逾４００點，並重上１８０００關。現時，恒

生指數報１８０７２，升４５２點或升２﹒５７％，主板成交５５９﹒２９億元。國企指數報

６１５１，升１７１點或升２﹒８７％。恒生科技指數報３６８０，升１２６點或升３﹒５６％

。

濠賭股造好。金沙（０１９２８）現價升７﹒５２％，報２０﹒１５元，該股成交約

１６０８萬股，涉資３﹒２１億元，盤中高見２０﹒５元，最低見１８﹒７８元。澳博

（００８８０）升９﹒７６％，報３﹒６元；新濠（００２００）升７﹒５６％，報５﹒８３元

；銀娛（０００２７）升４﹒０６％，報４７﹒４５元。

內需股同樣報升。海底撈（０６８６２）升７﹒１４％，報１７﹒１元；九毛九

（０９９２２）升８﹒３５％，報１７﹒３８元；李寧（０２３３１）升３﹒２９％，報

５９﹒６元。

科技股方面，阿里（０９９８８）升７﹒１８％，報７６﹒１５元；騰訊（００７００）升

６﹒１４％，報２７６﹒６元；美團（０３６９０）、百度（０９８８８）升逾５％；京東

（０９６１８）升４﹒４８％，報２０９﹒８元。

即月期指新報１８０９６，升４１０點，高水２３點。即月國指期貨報６１６５，升１６４

點，高水１４點。即月科指期貨新報３６８３，升１１１點，高水２點。

上證綜合指數報３１０１，升１８點或升０﹒５９％，成交１４６５﹒４５億元人民幣。深

證成份指數報１１１７０，升５６點或升０﹒５１％，成交９０２﹒６１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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金沙（０１９２８） ２０﹒１５元 升７﹒５２％

阿里（０９９８８） ７６﹒１５元 升７﹒１８％

海底撈（０６８６２） １７﹒１元 升７﹒１４％



九毛九（０９９２２） １７﹒３８元 升８﹒３５％

百勝中國（０９９８７） ４２６﹒２元 升０﹒９％

李寧（０２３３１） ５９﹒６元 升３﹒２９％

申洲國際（０２３１３） ７０﹒８５元 升１﹒５％

安踏體育（０２０２０） ８７﹒３元 升２﹒５２％



銀娛（０００２７） ４７﹒４５元 升４﹒０６％

新濠（００２００） ５﹒８３元 升７﹒５６％

澳博（００８８０） ３﹒６元 升９﹒７６％



騰訊（００７００） ２７６﹒６元 升６﹒１４％

美團（０３６９０） １６５﹒３元 升５﹒６２％

京東集團（０９６１８） ２０９﹒８元 升４﹒４８％

百度（０９８８８） ９３﹒５元 升５﹒４１％

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（ｅｒ）

