午後恒指擴大至升逾７００點，阿里升１２％領升藍籌股

《經濟通通訊社１５日專訊》內地防疫政策疑似有轉向跡象，官媒《人民日報》發表署名「

仲音」文章強調須「堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略，並未再提及動態清零。

藍籌科技股升幅擴大；阿里（０９９８８）升１２﹒８８％，報８０﹒２元，以現價計，該

股暫連升３日，累計升幅２７﹒３％；騰訊（００７００）升９﹒７５％，報２８６元，以現價

計，該股暫連升３日，累計升幅２３﹒６％；美團（０３６９０）升８﹒１２％，報１６９﹒２

元；京東集團（０９６１８）升７﹒６７％，報２１６﹒２元，以現價計，該股暫連升３日，累

計升幅３０﹒４％；百度（０９８８８）升９﹒６４％，報９７﹒２５元，以現價計，該股暫連

升３日，累計升幅２４﹒２％。



＊復甦概念股造好＊



餐飲股強勢，海底撈（０６８６２）及九毛九（０９９２２）均升破牛熊線，海底撈升

８﹒４％，報１７﹒３元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１８﹒６６％；九毛九升

８﹒９８％，報１７﹒４８元；呷哺呷哺（００５２０）升９﹒８％，報７﹒２８元，以現價計

，該股暫連升５日，累計升幅３４﹒０７％。

澳門媒體報道，政府已經同競投新一個１０年澳門博彩特許經營權公司達成共識，特許經營

期內投資總額約１０００億澳門幣。濠賭股受惠跟升；金沙（０１９２８）升６﹒３％，報

１９﹒９２元；銀娛（０００２７）升３﹒０７％，報４７元。

現時，恒生指數報１８３２３，升７０３點或升３﹒９９％，主板成交１１８９﹒１５億元

。國企指數報６２５６，升２７６點或升４﹒６２％。恒生科技指數報３８１４，升２６０點或

升７﹒３２％。

即月期指新報１８３４４，升６５８點，高水２１點。即月國指期貨報６２６９，升２６８

點，高水１３點。即月科指期貨新報３８１６，升２４４點，低水５點。

上證綜合指數報３１３２，升４８點或升１﹒５８％，成交２８４９﹒２２億元人民幣。

深證成份指數報１１３２２，升２０９點或升１﹒８８％，成交３９２５﹒８９億元人民幣

。



表列十大升幅藍籌股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） ８０﹒２０元 升１２﹒８８％

碧桂園服務（０６０９８） １８﹒５４元 升１１﹒０２％

騰訊（００７００） ２８６﹒００元 升９﹒７５％

阿里健康（００２４１） ５﹒４９元 升９﹒８０％

百度（０９８８８） ９７﹒２５元 升９﹒６４％

海底撈（０６８６２） １７﹒３０元 升８﹒４０％

美團（０３６９０） １６９﹒２０元 升８﹒１２％

吉利汽車（００１７５） １１﹒４６元 升８﹒７３％

京東集團（０９６１８） ２１６﹒２０元 升７﹒６７％

舜宇光學科技（０２３８２） ９６﹒６０元 升８﹒１７％

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（ｈｃ）

