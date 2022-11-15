《午市前瞻》專家指大市強勢毋需估頂，餐飲股海底撈好抵撈

《經濟通通訊社１５日專訊》恒生指數半日收報１８２５７，升６３７點或３﹒６２％，主

板成交１０９７﹒２６億元。恒生中國企業指數報６２３４，升２５５點或４﹒２７％。恒生科

技指數報３７９６，升２４２點或６﹒８１％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報２８５﹒６元，升２５元或９﹒５９％，成交９４﹒９９億元；

阿里巴巴－ＳＷ收報７８﹒９元，升７﹒８５元或１１﹒０５％，成交７４﹒１２億元；美團收

報１６８﹒７元，升１２﹒２元或７﹒８％，成交４１﹒５９億元。國指三大成交股份依次為騰

訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。



＊聶振邦：大市有力再破１８５００＊



內地防疫政策疑似有轉向跡象，官媒由過去強調「動態清零」，轉為多次提及「外防輸入、

內防反彈」，並未再提及動態清零，恒指上午最多曾升近６００點，觸及１８２００水平。華盛

證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指現時勢頭強勁，上周五突破５０天線後走勢向

好，認為暫時毋須估頂。未來兩日繼續穩守１８０００，即可進一步上望１８５００。



＊海底撈破橫行區後市看好＊



１１月以來內地消息面轉趨正面，防疫方向亦有所放緩，餐飲零售等復甦概念股連日熱炒，

海底撈（０６８６２）及九毛九（０９９２２）今日強勢突破２５０天線。聶振邦指海底撈現價

的確較為吸引，以６月時高位約１９﹒５元計，現價入手潛在升幅有約一成。

雖然九毛九同樣突破２５０天線，但他指海底撈於１５至１７元區間橫行多時，如今成功突

破１７元區間頂部，預期之後升幅將較九毛九為大，指海底撈與九毛九同樣可作短炒，但海底撈

突破橫行區後訊號利好，料升幅會更大，故較推薦海底撈，目標上望７至８月高位約２０至

２０﹒５元水平。

聶振邦亦提及走勢強勁的呷哺呷哺（００５２０），提到股價於去年９月高位約８﹒１元水

平有較大阻力，建議有意入手者可於７至７﹒２元入手，但三股比較仍首選海底撈。（ｈｃ）

