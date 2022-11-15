《美元走勢－羅明立》歐元近２００天線有阻力，小注博調整

貨幣 東京收市 最高價 最低價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １３９﹒３８ １４０﹒６３ １３９﹒１７

歐元╱美元 １﹒０４００ １﹒０４１８ １﹒０３１５

英鎊╱美元 １﹒１８２８ １﹒１８３９ １﹒１７４１

美元╱瑞郎 ０﹒９４０５ ０﹒９４５４ ０﹒９３７９

美元╱港元 ７﹒８２７０ ７﹒８３６８ ７﹒８２２０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》周一（１４日）市場沒有重要經濟數據公布，美國聯儲局副主席布雷納德認為

通脹數據令人感到安心，應很快就可以放緩加息步伐，同時指多國近期迅速收緊貨幣政策會導致

經濟出現溢出效應，可能會做成實質性的影響。美匯指數經歷近期的大幅下跌後小幅回升，俄羅

斯跟烏克蘭可能重啟談判，中國調整防疫政策及提出支持樓市措施都利好市場氣氛，非美貨幣回

調幅度不大。

歐洲央行副行長金多斯在社交媒體表示，高通脹將在一段時間內超過央行的目標水平，因此

預期會再次加息。日本第三季經濟按季收縮０﹒３％，差過預期。歐元升近２００天線的

１﹒０４２５，估計有阻力，小注博調整。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０４１０ １﹒０２８０ １﹒０４４０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

