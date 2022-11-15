【內房困局】傳融創擬重組１５４億人民幣境內債券

《經濟通通訊社１５日專訊》據內地《澎湃新聞》引述消息人士報道，融創房地產集團正準
備對其境內的債券進行整體重組，存續境內債券及關聯ＡＢＳ規模合計約１５４億元人民幣。
據報，重組條款仍在磋商，融創對傳聞不予置評。（ｃｌ）
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