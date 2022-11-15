《再戰明天》英國公布ＣＰＩ，騰訊公布業績

《經濟通通訊社１５日專訊》英國公布ＣＰＩ，及騰訊公布業績，料為周三（１６日）市場
焦點。
＊英倫銀行總裁發表講話，美國公布零售銷售等多項數據＊
各國重要經濟活動方面，英倫銀行總裁貝利在議會委員會發表講話；Ｇ２０峰會第二天，與
會領導人參觀塔胡拉紅樹林。周三本港時間４：４０ｐｍ，歐洲央行執委會成員Ｅｄｏｕａｒｄ
Ｆｅｒｎａｎｄｅｚ－Ｂｏｌｌｏ發表講話。
數據方面，周三本港時間９：３０ａｍ，中國公布１０月新屋價格。本港時間３：００ｐｍ
，英國公布１０月消費者物價指數，月率升幅料由０﹒５％擴大至１﹒８％，年率升幅料由
１０﹒１％擴大至１０﹒７％；１０月核心消費者物價指數年率升幅料由６﹒５％收窄至
６﹒４％。本港時間５：３０ｐｍ，英國公布９月房價指數，年率升幅料由１３﹒６％收窄至
９﹒８％。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布１０月出口物價，月率跌幅料由０﹒８％收窄至
０﹒３％，年率升幅料由９﹒５％收窄至７﹒１％；１０月進口物價月率跌幅料由１﹒２％收窄
至０﹒４％，年率升幅料由６％收窄至４﹒２％；１０月零售銷售月率料由持平升上１％。本港
時間１０：１５ｐｍ，美國公布１０月產能利用率，料由８０﹒３％升上８０﹒４％；１０月工
業生產月率升幅料由０﹒４％收窄至０﹒１％。本港時間１１：００ｐｍ，美國公布１１月
ＮＡＨＢ房屋市場指數，料由３８降至３６。
在本港，明日公布業績的公司有：騰訊（００７００）等。（ｗａ）
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