《再戰明天》英國公布ＣＰＩ，騰訊公布業績

《經濟通通訊社１５日專訊》英國公布ＣＰＩ，及騰訊公布業績，料為周三（１６日）市場

焦點。



＊英倫銀行總裁發表講話，美國公布零售銷售等多項數據＊



各國重要經濟活動方面，英倫銀行總裁貝利在議會委員會發表講話；Ｇ２０峰會第二天，與

會領導人參觀塔胡拉紅樹林。周三本港時間４：４０ｐｍ，歐洲央行執委會成員Ｅｄｏｕａｒｄ

Ｆｅｒｎａｎｄｅｚ－Ｂｏｌｌｏ發表講話。

數據方面，周三本港時間９：３０ａｍ，中國公布１０月新屋價格。本港時間３：００ｐｍ

，英國公布１０月消費者物價指數，月率升幅料由０﹒５％擴大至１﹒８％，年率升幅料由

１０﹒１％擴大至１０﹒７％；１０月核心消費者物價指數年率升幅料由６﹒５％收窄至

６﹒４％。本港時間５：３０ｐｍ，英國公布９月房價指數，年率升幅料由１３﹒６％收窄至

９﹒８％。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布１０月出口物價，月率跌幅料由０﹒８％收窄至

０﹒３％，年率升幅料由９﹒５％收窄至７﹒１％；１０月進口物價月率跌幅料由１﹒２％收窄

至０﹒４％，年率升幅料由６％收窄至４﹒２％；１０月零售銷售月率料由持平升上１％。本港

時間１０：１５ｐｍ，美國公布１０月產能利用率，料由８０﹒３％升上８０﹒４％；１０月工

業生產月率升幅料由０﹒４％收窄至０﹒１％。本港時間１１：００ｐｍ，美國公布１１月

ＮＡＨＢ房屋市場指數，料由３８降至３６。

在本港，明日公布業績的公司有：騰訊（００７００）等。（ｗａ）

