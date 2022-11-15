《神州民企》金山軟件（３８８８）第三季盈轉虧６０﹒５５億人幣

《經濟通通訊社１５日專訊》金山軟件（０３８８８）公布，截至２０２２年９月３０日止

第三季盈轉虧，股東應佔虧損為６０﹒５５億元（人民幣．下同），去年同期錄盈利５﹒６５億

元；每股虧損４﹒４４元。

期內，收益１８﹒３７億元，按年升２１﹒７％，當中來自辦公軟件及服務業務的收益為

１０﹒０５億元，按年增長２５％；來自網絡遊戲及其他業務的收益為８﹒３２億元，按年增長

１８％。（ｒｈ）

