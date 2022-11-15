【高息定存】匯豐４﹒３厘稱冠發鈔行，南商４﹒５厘大眾４﹒７厘

《經濟通通訊社１５日專訊》本周開初兩日，已有最少７間本地銀行上調港元定存息率，以

１萬港元起存額計，匯豐最新１２個月港元定存息加至４﹒３厘，為發鈔行中最高，其３個月及

６個港元定存息亦分別上調至３﹒９厘及４﹒１厘，適用於尚玉及卓越理財客戶優惠。若以１萬

港元起存額計，同為發鈔行的渣打香港及中銀的１２個月港元定存利率分別為４﹒１厘及４厘。



＊南商加至最高４﹒５厘，大眾最高４﹒７厘＊



南洋商業銀行亦上調其３個月、６個月及１２個月港元定存利率至４﹒０５厘、４﹒２厘及

４﹒３厘，起存額為１０萬元，適用於智優息定期存款，若以５００萬元起存額計，其３個月、

６個月以及１２個月港元定存利率分別升至４﹒２５厘、４﹒４厘及４﹒５厘。

大眾銀行則分別上調其３個月、６個月及１２個月港元定存利率至４﹒５厘、４﹒６厘及

４﹒７厘，適用於新舊資金，起存額為５０萬元。

另外，交通銀行最新推出快閃「網上新資金定期存款」，３個月及６個月年利率分別為

４﹒４厘及４﹒７５厘，起存額需１００萬元，適用於通達私人財富╱通達理財客戶。（ｂｎ）



