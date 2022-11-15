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15/11/2022 15:12

【高息定存】匯豐４﹒３厘稱冠發鈔行，南商４﹒５厘大眾４﹒７厘

　　《經濟通通訊社１５日專訊》本周開初兩日，已有最少７間本地銀行上調港元定存息率，以
１萬港元起存額計，匯豐最新１２個月港元定存息加至４﹒３厘，為發鈔行中最高，其３個月及
６個港元定存息亦分別上調至３﹒９厘及４﹒１厘，適用於尚玉及卓越理財客戶優惠。若以１萬
港元起存額計，同為發鈔行的渣打香港及中銀的１２個月港元定存利率分別為４﹒１厘及４厘。
　
＊南商加至最高４﹒５厘，大眾最高４﹒７厘＊
　
　　南洋商業銀行亦上調其３個月、６個月及１２個月港元定存利率至４﹒０５厘、４﹒２厘及
４﹒３厘，起存額為１０萬元，適用於智優息定期存款，若以５００萬元起存額計，其３個月、
６個月以及１２個月港元定存利率分別升至４﹒２５厘、４﹒４厘及４﹒５厘。
　　大眾銀行則分別上調其３個月、６個月及１２個月港元定存利率至４﹒５厘、４﹒６厘及
４﹒７厘，適用於新舊資金，起存額為５０萬元。
　　另外，交通銀行最新推出快閃「網上新資金定期存款」，３個月及６個月年利率分別為
４﹒４厘及４﹒７５厘，起存額需１００萬元，適用於通達私人財富╱通達理財客戶。（ｂｎ）
　

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