【香港政情】李家超：亞洲七欖播錯國歌事件不能接受，警方會調查

《經濟通通訊社１５日專訊》南韓仁川舉行的亞洲七人欖球系列賽第二站的港隊賽事上，主
辦機構將一首與２０１９年「黑暴」浪潮和「港獨」示威有密切關連的歌曲，當為中國國歌播放
。行政長官李家超於行會前記者會表示不能接受，主辦方有責任播放正確國歌，未有結果前將交
由警方處理，按調查發展採取適當行動。（ｈｙ）
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