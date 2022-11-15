《小傳日記》狂沽比亞迪套現，原來要買台積電？

《小傳日記》魚缸近期超級強勢，其實阿爺逐步放寬防疫都係預期之內，不過市況唔同就係

唔同，畀著幾個月前嘅好消息，升一兩日就調返轉頭，但呢排一個消息又升一千幾百點，已經完

全唔同曬！

近期隻ＢＹＤ（０１２１１）都嚴重跑輸大市，當然都係因為股神巴菲特要出貨，計埋噚日

總共已經公布過４次，仲一次甘過一次，原本以為２００銀以下唔會再沽，點知多多都有得沽，

最新一次沽咗５７８﹒２５萬股Ｈ股，套現１１﹒３９億銀，４次總共套現大約４８億銀。雖則

今次再出貨震撼程度已經細咗，個價都冧唔得多，不過始終有個陰影喺度，搞到ＢＹＤ近期都好

難上返２００銀樓上。

不過原來股神沽ＢＹＤ之後，都唔係淨袋，噚日巴郡就公布，７至９月第三季以來總共掃貨

４１億銀美金嘅台積電ＡＤＲ；截至９月底，巴郡持有６０１０萬份台積電ＡＤＲ，多得股神加

持，今日台積電台股（２３３０﹒ＴＷ）大升多過７巴仙。

就咁比較，巴郡入手台積電嘅數目遠遠高過沽比亞迪嘅數目，可能沽比亞迪都只係轉移資金

部署嘅其中一部分，不過又唔係股神肚裏面條蟲，當然唔知係咪為咗買台積電而沽比亞迪，不過

由８月尾第一次沽比亞迪計，都係第三季內嘅事，時間上都吻合。

全球晶片荒，假設股神要將資金由比亞迪轉入台積電都唔難理解，與其睇住電動車受晶片供

應短缺影響，不如轉揸晶片供應嘅大佬仲靠得住。尤其喺中美元首會面之後公布，時間上亦會令

人覺得中美關係緩和，台灣有可能再次成為磨心，不過股神重槌入手台積電，某程度上都會加強

市場信心，畢竟股神都唔會風口浪尖上嚟入手台積電，請請！



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