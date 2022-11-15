《威少看世界－張少威》「習拜會」嘗試為中美關係築底

《威少看世界》習近平主席與拜登總統昨天（１４日）在印尼巴厘島進行了三個多小時的會

晤，取得積極成果，為穩定中美雙邊關係「劃出紅線」，防止出現衝突。美國國務卿布林肯將在

明年初訪問中國，預料財經和軍事領域的雙邊交流也會逐步恢復，大體上恢復美國眾議院議長佩

洛西訪台前的狀態。用財經用語解讀這場會晤的成果，可以說習近平和拜登在嘗試為中美關係築

底（美方高官事前吹風時的確用過ｂｕｉｌｄｉｎｇ ａ ｆｌｏｏｒ一詞），以實現企穩止損

，扭轉不斷下試新低的局面。雖然雙方對相關的目標作了確認，但能否全面落實則仍待觀察。



＊美方口氣緩和但敵意未消＊



中方對上述目標有明確的期望，習近平昨天在會晤開始時說，「當前中美關係面臨的局面不

符合兩國和兩國人民根本利益，也不符合國際社會期待」，他認為兩國應「推動中美關係重回健

康穩定發展軌道，造福兩國，惠及世界」。

拜登雖然認同目前的雙邊關係有損兩國利益，但他並無積極發展兩國關係的主觀願望，

只希望不要與中國發生衝突。他昨晚在會晤之後說，「我們將激烈地展開競爭，但我絕非要搞衝

突，我要負責任地管控好這一競爭」。這與他上周的講法是一致的，當時他強調，這次會晤是想

確認雙方的「紅線」，並評估兩國的核心利益是否會發生衝突，「如果發生衝突，如何加以解決

，以及用甚麼樣的方法」。

兩國最大的分歧在於台灣問題，中國外交部的新聞稿說，「習近平強調，台灣問題是中國核

心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線」。拜登昨

晚在回答記者提問時說，美國的一個「中國政策」沒變，美國致力於維護台灣海峽的和平與穩定

。然而美國官方近期的所作所為卻與拜登所言完全兩樣，除了配合佩洛西訪台，拜登政府還加緊

向台灣出售先進武器，用具體行動縱容和鼓勵「台獨」勢力。難怪習近平昨晚提醒美方，「總統

先生多次講過不支持『台獨』，無意將台灣作為謀求對華競爭優勢或遏制中國的工具。希望美方

將總統先生的承諾落到實處」。

美方這種言行不一源於其基本戰略判斷，上月公布的拜登政府首份「國家安全戰略」文件對

此作了註釋。報告說，「中國是唯一有意重塑國際秩序，並且越來越有經濟、外交、軍事、技術

能力推動這一目標的國家」，這是拜登要與中國「激烈地展開競爭」的出發點，也是美方打壓中

國企業、限制高科技產品對華出口的真正動機。



＊元首外交需共同利益配合＊



拜登政府今年推出針對中國的所謂「友岸外包」（ｆｒｉｅｎｄ－ｓｈｏｒｉｎｇ），用意

識形態劃線，試圖將供應鏈基地建在與美國友好的國家，從而減少對中國產品的依賴，這無疑是

在鼓勵中美脫鈎。負責推動這一計劃的美國財長耶倫上周在印度新德里的一次講話中，批評中國

的人權紀錄，讚揚蘋果公司將生產線從中國遷到印度。這類具體實例說明，雖然與習近平相識十

多年的拜登多次說過，他對習近平比對任何外國領導人都更加熟悉，而且在他就任總統後，兩人

已有過五次交談，但中美關係卻愈來愈差，可見決定元首外交成敗的關鍵因素是國家戰略利益。

整整５０年前，為了對抗當時的超級大國蘇聯，美國總統尼克遜（內地稱尼克松）跨越太平

洋到北京拜會昔日的對手、中國領導人毛澤東和周恩來，用歷史性的破冰之旅改變了世界政治格

局。這樣的元首外交能取得成功，關鍵在於雙方當時有共同的利益和共同的敵人。

再看１９９９年５月，美軍轟炸機炸毀了中國駐南斯拉夫大使館，導致三名中國記者遇難，

中美關係瞬間跌入谷底。四個月後，在新西蘭第一大城市奧克蘭舉行亞太經合組織（ＡＰＥＣ）

領導人峰會，中美兩國元首在會場外的雙邊會晤成了全球關注的重大事件。我當時在美國做駐外

記者，被報社派去新西蘭採訪。在ＡＰＥＣ新聞中心，記者們最關心的是有關中美峰會的安排，

而其它ＡＰＥＣ相關的信息則變成了「次要新聞」，那情景與目前在巴厘島召開的Ｇ２０峰會有

相似之處。

那一年，中國正全力爭取加入世貿組織（ＷＴＯ），而中美之間的相關談判在「炸館事

件」之後立即被叫停。江澤民主席與克林頓總統當時在一場雙邊會晤中達成共識，從兩國的長遠

利益出發

，雙方同意向前看。兩國官員隨後恢復談判，並在年底達成了雙邊協議，為中國加入ＷＴＯ鋪平

道路。那次峰會的成功同樣在於中美之間存在著共同利益，「入世」是中國經濟騰飛的里程碑，

它同時也向美國企業開放了世界最大的市場，讓中美兩國實現了雙贏。

２０多年後，中美關係走到了一個新的十字路口，雙方的分歧似乎多過共同利益，但這一雙

邊關係對世界的影響力卻比以往更大。新加坡總理李顯龍日前在談及「習拜會」時表示，「我想

他們明白這牽涉到多大的利益，而繼續向前走則需要雙方的政治意願與智慧」。未來的日子將證

明

，中美雙方是否有足夠的政治意願與智慧，還會證明雙方是否做出了正確的歷史選擇（ｏｎ

ｔｈｅ ｒｉｇｈｔ ｓｉｄｅ ｏｆ ｈｉｓｔｏｒｙ）。

《香港知名時事評論員及前駐美記者 張少威》



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