《容我世說－張翠容》以色列強人回歸，中東地區扣上問號

《容我世說》正當美國忙於中期選舉，以色列這邊廂也忙於大選。以巴問題是中東核心的問

題，因此以色列誰人當政一直扯動著國際社會。本月初以色列舉行四年內第五次大選，反映著以

色列內部政局其實亦非常紛亂不穩。



大選結果乃是由內塔尼亞湖領導的極右陣營勝出，並擾擾嚷嚷了好一陣，日前以色列總統正

式授權內塔尼亞湖組織內閣，並作為新一任總理，這位知名的以色列強人再度回歸，究竟意味著

甚麼呢？



內塔尼亞胡是以色列政壇的長春樹。他在１９８８年開始參政，在政治光譜中屬右翼保守強

硬派，後來更成為右翼政黨利庫德集團主席，他也曾是另一以色列已故強勢總理沙龍的左右手，

而他則在１９９６年至９９年，２００９年至２０２１年間數度連任總理，過多年領導以色列走

強硬路線，今次是他登上第六個總理任期，在以國政壇創下紀錄。



這位政治強人過去都是那麼高調反對巴勒斯坦人建國。此外，他又反對西方和伊朗就核問題

進行和談、反對美國尋求鈙利亞政府的反恐合作等等，僅是他的外交政策，足以令到中東地區前

景更是暗淡，和平更渺茫。



去年大選結果令人大跌眼鏡，內塔尼亞湖竟失去總理之位。事實上，孰知以色列政壇分析家

都知道，有不少人都受夠了他如何通過極端丶分裂丶強硬手段來鞏固權力，並給地區和平及穩定

帶來危機。



根據我一些以色列朋友表示，內塔尼亞胡十分自信和非常自我。因此，有評論愛把他和特朗

普相比，認為他們都是同一類人，他們倆都被視為右翼民族民粹政客，從分裂社會中得益。特朗

普透過醜化有色人種和移民來獲取支持，內塔尼亞胡則操弄國民對巴人的恐懼而站穩政壇。



特朗普在位時，和內塔尼亞湖合作得令人嘆為觀止。前者除了承認耶路撤冷為以色列首都，

而令後者大悅之外，特朗普又表示會支持以色列在戈蘭高地行使主權。內塔尼亞胡對此表現表得

更是興奮，進一步認為在西岸的猶太殖民區，以色列一樣可以擁有其主權管治。看來，在美國協

助下，以色列步步進迫，吞食土地，為中東地區埋下殺機。



這兩位政客還有一點相似，就是人際關係技巧差勁，愛羞辱別人來托高自己，結果樹敵無數

，令盟友也倒戈相向。看特朗普上任後，他的幕僚如走馬燈更換，內塔尼亞胡又何嘗不是，昔日

多位盟友對他失去信任和信心。



２０１９年大選內塔尼亞胡領導利庫德集團尋求連任，雖險勝卻未能獲取足夠議席組織政府

，甚至組織聯合政府也每多風雨，令到以色列不久即又面對大選，一樣未能一嘗內塔尼亞胡心願

，此刻他才發現他在國會的盟友如此難求。



經過多少紛紛擾擾，去年新的聯合政府終於出現，卻沒有給內塔尼亞胡留一個位置，新總理

貝內特原本被視為他的徒生，跟隨他多年，想不到就是這位徒生把他扳倒。貝內特年前早已跳船

自立門戶，比他的老師更向右走，成立新右翼黨，反對巴人建國，支持一切激進猶太民族主義思

想。



以貝內特這樣的極右意識形態，去年大選他竟能夠和不同政治光譜的政黨組成聯合政府，這

還包括以藉阿拉伯裔人政黨，這也夠讓外界嘖嘖稱奇。可是，當聯合政府一組成，以巴倆民族衝

突再現。況且，貝內特的聯盟實在脆弱，上台不久便鬧分裂，這樣又令內塔尼亞胡有捲土重來的

機會。



內塔尼亞湖今次得勢乃是借助極右宗教政黨如「宗教猶太復國主義者政黨」，他的聯合政府

將是史上最右的政府，看來以巴關係及中東地區安全問題，又將會是一番風雨，同時對西方也是

難以預料的挑戰。有人可能好奇問，美國中期選舉沒有出現「紅色浪潮」，拜登及民主黨能否阻

止內塔尼亞湖的氣燄？看拜登上台兩年以來，根本無意修改前任的以巴政策，大家也不要抱甚麼

期望吧。《資深新聞工作者╱戰地記者張翠容》



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