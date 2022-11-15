《鍾之日記》中美關係回暖，三頭馬車失速

《鍾之日記》１１月１５日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中美元首歷史性會晤並達成６項共識，市場憧憬兩國緊張關係略降溫，即使內地１０月工業

投資消費數據全線差過預期，香江魚缸在成交配合下節節上升，重上１８０００關，港股兩日大

升９﹒６％後，今日進一步再登高，大升逾６００點。

恒指高開４６點，報１７６６５，曾倒跌６７點，報１７５５２，之後重拾動力，大市掉頭

回升，更重上萬八點大關。午後升穿上午高位，最多升７３７點，高見１８３５６點，收市貼近

全日最高位，報１８３４３，升７２３點或升４﹒１１％，主板成交２０５０﹒８９億元，是連

續兩日破２０００億元。國企指數報６２６９，升２８９點或升４﹒８４％。恒生科技指數報

３８１３，升２５９點或升７﹒３０％。

藍籌股普遍向好，信義玻璃（００８６８）跌２﹒９％，是全日表現最差藍籌。

值得留意的是，進入１１月，恒指累計反彈２４％，一般認為，市場重要指數從最近的最低

點上漲超過２０％，則被視為進入「技術性牛市」。意味著連續遭遇慘烈拋售的港股市場進入「

技術性牛市」。另外，據Ｗｉｎｄ數據顯示，截至１１月１４日收盤，恒科指３０隻成份股總市

值已回升至８４３３０億元，１１月以來累計增長超１６０００億元。



＊滬指返３１００關，成交再破萬億＊



內地１０月經濟恢復受國內外因素衝擊放緩，三架馬車齊失速，今日出爐的１０月規模以上

工業增加值同比增長５％，略低於市場預期；社會消費品零售總額同比轉降０﹒５％，為五個月

最低，大遜市場預期的增１％；１－１０月固定資產投資同比增長５﹒８％，亦略遜預期。

不過，習拜會疊加防疫措施減碼，續有資金循陸股通流入，半導體、券商板塊領漲，帶領滬

綜指收復三千一，返回９月底位置。滬綜指全日升１﹒６４％，報３１３４﹒０８點，深成指漲

２﹒１４％，創業板指更漲２﹒３８％。兩市全日成交１０５８７億元人民幣，按日少０﹒８％

，但已經是連續第三個交易日突破１萬億元人民幣，陸股通全日淨流入超過８１億元人民幣。

國家主席習近平和美國總統拜登在印尼峇里舉行雙邊會談，國務委員兼外長王毅稱這次會晤

達到了深入溝通、明確意圖、劃清紅線、防止衝突、指明方向、探討合作的預期目的。美國白宮

隨後宣布國務卿布林肯將訪問中國，跟進會晤後續工作。中方對此表示歡迎。兩國財金、經貿團

隊也將圍繞宏觀經濟政策、中美經貿關係等問題進行溝通與協調。外界從各界反應分析中美關係

將有所緩和。



＊碧桂園乘機配股，逆市挫２％＊



碧桂園（０２００７）趁近期反彈即配股，配售１４﹒６３億股股份，價格為每股股份

２﹒６８元，較周一收市價３﹒２６元折讓約１７﹒７９％，碧桂園淨籌約３８﹒７億元。碧桂

園一度插逾８％，不過未有失守過配股價，收市跌幅收窄至１﹒８％，報３﹒２元，是表現第二

差藍籌股。

其他物管及內房股抽上。碧桂園服務（０６０９８）抽升１８﹒２％，是表現最叻藍籌。旭

輝永升（０１９９５）抽升２６﹒４％；世茂服務（００８７３）勁升２４﹒４％；融創服務

（０１５１６）受融創中國重組債務消息刺激，炒高３７﹒１％；中梁（０２７７２）大升

８﹒６％；遠洋集團（０３３７７）急升７﹒１％。

內媒引述知情人士報道，融創中國（０１９１８）旗下境內發債主體「融創房地產集團」正

準備對其境內的債券進行整體重組，目前正對重組條款進行磋商。截至目前，融創房地產存續境

內債券及關聯資產抵押證券（ＡＢＳ）規模合計約１５４億元人民幣。

融創將是繼富力地產（０２７７７）及龍光集團（０３３８０）後，第三家進行境內債重組

的房企。融創房地產早前申請將公司債券自１１月１４日開市起停牌，涉及停牌的境內債券包括

「Ｈ融創０５」、「Ｈ融創０７」、「ＰＲ融創０１」和「２０融創０２」，並強調停牌期間將

按規定推進各項工作。



＊螞蟻消金整改有進展，阿里大升一成一＊



阿里巴巴（０９９８８）關聯公司螞蟻集團旗下螞蟻消金整改終於有新進展，除獲現有股東

增資，又引入新股東，各方合共注資１０５億元人民幣，盡管由於具國資背景的中國信達

（０１３５９）退出融資，導致螞蟻消金本輪增資金額較去年１２月末提出的２２０億元人民幣

大減一半，但增資計劃終於靴子落地，對後續的整改至關重要。受消息刺激，阿里全日股價大升

１１﹒１％，報７８﹒９元，創一個月新高。

根據螞蟻消金現有股東魚躍醫療（深：００２２２３）公告顯示，螞蟻消金的增資方案已經

確定，包括螞蟻集團、杭州金投數字科技、舜宇光學（０２３８２）、傳化智聯

（深：００２０１０）、魚躍醫療、博冠科技、重慶農信投資在內的多家公司參與本輪增資的股

權認購。螞蟻消金前五大股東分別為螞蟻集團、杭州金投數字科技、南洋銀行、舜宇光學和傳化

智聯，另外還有７位股東，分別為魚躍醫療、國泰世華銀行（中國）、寧德時代、博冠科技、千

方科技、中國華融和重慶農信投資。

根據最新整改要求，由銀行等金融機構單獨出資部分必須進行隔離，整改後的消費金融服務

納入重慶螞蟻消金公司運營，即保證螞蟻網絡借貸業務出問題不會拖累銀行系統，但另一方面，

為了避免大規模的用戶斷貸，螞蟻消金需要大量資金運營，這也是螞蟻消金急需進行增資計劃以

推進整改計劃。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

