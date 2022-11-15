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15/11/2022 08:04

【大國博弈】習近平：台灣問題是中美首條不可逾越紅線

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家主席習近平和美國總統拜登在印尼峇里舉行雙邊會談，會
晤持續三個多小時，超過事先商定的時長，兩國元首在會晤中談到了各自內外政策、中美關係、
台灣問題、各領域對話與合作、重大國際地區問題等五方面議題，覆蓋兩國關係最重要的方面和
當前最緊迫的地區和全球性問題。
　　據《新華社》報道，習近平表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎
中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方希望看到並始終致力於保持台海的和平穩定
，但「台獨」同台海和平穩定水火不容。希望美方言行一致，恪守一個中國政策和中美三個聯合
公報。習近平指拜登多次講過不支持「台獨」，無意將台灣作為謀求對華競爭優勢或遏制中國的
工具。希望美方將拜登的承諾落到實處。
　
＊遵守三個聯合公報是中美關係最重要安全網＊
　
　　習近平表示，中國從來不尋求改變現有國際秩序，不干涉美國內政，無意挑戰和取代美國。
遵守國際關係基本準則和中美三個聯合公報，是雙方管控矛盾分歧、防止對抗衝突的關鍵，也是
中美關係最重要的防護和安全網。
　　習近平強調，打貿易戰、科技戰，人為「築墻設壘」，強推「脫勾斷鏈」，完全違反市場經
濟原則，破壞國際貿易規則，只會損人不利己。
　　習近平指出，自由、民主、人權是人類的共同追求，美國有美國式民主，中國有中國式民主
，都符合各自的國情。任何國家的民主制度都不可能至善至美，都需要不斷發展完善。對雙方存
在的具體分歧，可以進行探討，前提是平等交流。所謂「民主對抗威權」不是當今世界的特點，
更不符合時代發展的潮流。
　　習近平又指，美國搞的是資本主義，中國搞的是社會主義，雙方走的是不同的路。中美相處
很重要一條就是承認這種不同，尊重這種不同，而不是強求一律，試圖去改變甚至顛覆對方的制
度。美方應將有關承諾體現在具體行動上，而不是說一套做一套。
　
＊拜登：不尋求改變中國體制，不尋求「新冷戰」＊
　
　　據《新華社》引述拜登指出，美國尊重中國的體制，不尋求改變中國體制，不尋求「新冷戰
」，不尋求通過強化盟友關係反對中國，不支持「台灣獨立」，也不支持「兩個中國」「一中一
台」，無意同中國發生衝突。美方也無意尋求同中國「脫勾」，無意阻撓中國經濟發展，無意圍
堵中國。美中作為兩個大國，有責任保持建設性關係。美方致力於保持兩國元首以及政府各層級
溝通渠道暢通，就雙方存在分歧的問題開展坦誠對話，為應對氣候變化、糧食安全等重要全球性
挑戰加強必要合作，發揮關鍵作用。這對美中兩國和兩國人民至關重要，對整個世界也十分重要

　
＊習近平：支持並期待俄烏雙方恢復和談＊
＊習近平：支持並期待俄烏雙方恢復和談＊
　
　　在烏克蘭問題方面，習近平指出，中方高度關切當前烏克蘭局勢。衝突戰爭沒有贏家；複雜
問題沒有簡單解決辦法；大國對抗必須避免。中方始終站在和平的一邊，將繼續勸和促談，支持
並期待俄烏雙方恢復和談，同時希望美國、北約、歐盟同俄羅斯開展全面對話。（ｃｔ）

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