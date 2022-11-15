【大國博弈】習近平：台灣問題是中美首條不可逾越紅線

《經濟通通訊社１５日專訊》國家主席習近平和美國總統拜登在印尼峇里舉行雙邊會談，會

晤持續三個多小時，超過事先商定的時長，兩國元首在會晤中談到了各自內外政策、中美關係、

台灣問題、各領域對話與合作、重大國際地區問題等五方面議題，覆蓋兩國關係最重要的方面和

當前最緊迫的地區和全球性問題。

據《新華社》報道，習近平表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎

中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方希望看到並始終致力於保持台海的和平穩定

，但「台獨」同台海和平穩定水火不容。希望美方言行一致，恪守一個中國政策和中美三個聯合

公報。習近平指拜登多次講過不支持「台獨」，無意將台灣作為謀求對華競爭優勢或遏制中國的

工具。希望美方將拜登的承諾落到實處。



＊遵守三個聯合公報是中美關係最重要安全網＊



習近平表示，中國從來不尋求改變現有國際秩序，不干涉美國內政，無意挑戰和取代美國。

遵守國際關係基本準則和中美三個聯合公報，是雙方管控矛盾分歧、防止對抗衝突的關鍵，也是

中美關係最重要的防護和安全網。

習近平強調，打貿易戰、科技戰，人為「築墻設壘」，強推「脫勾斷鏈」，完全違反市場經

濟原則，破壞國際貿易規則，只會損人不利己。

習近平指出，自由、民主、人權是人類的共同追求，美國有美國式民主，中國有中國式民主

，都符合各自的國情。任何國家的民主制度都不可能至善至美，都需要不斷發展完善。對雙方存

在的具體分歧，可以進行探討，前提是平等交流。所謂「民主對抗威權」不是當今世界的特點，

更不符合時代發展的潮流。

習近平又指，美國搞的是資本主義，中國搞的是社會主義，雙方走的是不同的路。中美相處

很重要一條就是承認這種不同，尊重這種不同，而不是強求一律，試圖去改變甚至顛覆對方的制

度。美方應將有關承諾體現在具體行動上，而不是說一套做一套。



＊拜登：不尋求改變中國體制，不尋求「新冷戰」＊



據《新華社》引述拜登指出，美國尊重中國的體制，不尋求改變中國體制，不尋求「新冷戰

」，不尋求通過強化盟友關係反對中國，不支持「台灣獨立」，也不支持「兩個中國」「一中一

台」，無意同中國發生衝突。美方也無意尋求同中國「脫勾」，無意阻撓中國經濟發展，無意圍

堵中國。美中作為兩個大國，有責任保持建設性關係。美方致力於保持兩國元首以及政府各層級

溝通渠道暢通，就雙方存在分歧的問題開展坦誠對話，為應對氣候變化、糧食安全等重要全球性

挑戰加強必要合作，發揮關鍵作用。這對美中兩國和兩國人民至關重要，對整個世界也十分重要

。



＊習近平：支持並期待俄烏雙方恢復和談＊

＊習近平：支持並期待俄烏雙方恢復和談＊



在烏克蘭問題方面，習近平指出，中方高度關切當前烏克蘭局勢。衝突戰爭沒有贏家；複雜

問題沒有簡單解決辦法；大國對抗必須避免。中方始終站在和平的一邊，將繼續勸和促談，支持

並期待俄烏雙方恢復和談，同時希望美國、北約、歐盟同俄羅斯開展全面對話。（ｃｔ）

